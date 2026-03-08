Не рис і не вермішель: як приготувати ніжну пасту орзо з грибами та шпинатом (відео)
Орзо з грибами та шпинатом готується всього за 30 хвилин
Орзо — це дрібна паста у формі рисових зерен, яка добре вбирає соуси та аромат інших інгредієнтів. На відміну від звичайних макаронів і рису, орзо готується швидше. Ця паста багата на вуглеводи, містить рослинний білок і чудово поєднується з м’ясом, грибами, овочами. Страви з неї виходять легкими та водночас ситними.
Ми пропонуємо приготувати пасту орзо з грибами та шпинатом. Гриби надають страві особливого аромату, а шпинат насичує вітамінами. Рецептом поділилися на сторінці foodwerk.de у Instagram.
Як приготувати орзо
Інгредієнти на 3 порції:
- 250 г пасти орзо
- 1 цибулина
- 3 зубчики часнику
- 400 г печериць
- 50 г свіжого шпинату
- 30 г вершкового масла
- 1 упаковка крем-сиру із зеленню
- 50 г тертого пармезану
- 600 мл овочевого бульйону
- Паприка, сіль та перець — за смаком
Для більш насиченого смаку додайте до страви в’ялені томати чи каперси. А якщо ви любите гострі страви, додайте до пасти дрібку пластівців чилі.
Спосіб приготування:
- Дрібно наріжте цибулю та часник кубиками, печериці наріжте скибочками.
- Обсмажте гриби на сухій сковороді, поки не випарується вся волога.
- Відсуньте гриби до краю, додайте у сковорідку вершкове масло та обсмажте на ньому цибулю до прозорості.
- Додайте часник, все добре перемішайте і злегка підсмажте.
- Всипте пасту орзо, обсмажте разом з іншими інгредієнтами та влийте 600 мл овочевого бульйону.
- Накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні близько 11 хвилин, періодично помішуючи.
- Підмішайте крем-сир, потім додайте шпинат.
- Знову накрийте кришкою і тушкуйте, поки шпинат не стане м’яким.
- Наприкінці додайте пармезан, паприку, сіль та перець за смаком. Перемішайте і відразу подавайте до столу.
Як і з чим подавати
Пасту орзо з грибами та шпинатом можна готувати на обід чи вечерю. Подайте до блюда свіжий хліб та приготуйте салат зі свіжих овочів. Також можна подавати орзо разом із запеченими на грилі овочами.