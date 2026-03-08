Рус

Не рис і не вермішель: як приготувати ніжну пасту орзо з грибами та шпинатом (відео)

Наталя Граковська
Паста орзо з грибами
Паста орзо з грибами. Фото Колаж "Телеграфу"

Орзо з грибами та шпинатом готується всього за 30 хвилин

Орзо — це дрібна паста у формі рисових зерен, яка добре вбирає соуси та аромат інших інгредієнтів. На відміну від звичайних макаронів і рису, орзо готується швидше. Ця паста багата на вуглеводи, містить рослинний білок і чудово поєднується з м’ясом, грибами, овочами. Страви з неї виходять легкими та водночас ситними.

Ми пропонуємо приготувати пасту орзо з грибами та шпинатом. Гриби надають страві особливого аромату, а шпинат насичує вітамінами. Рецептом поділилися на сторінці foodwerk.de у Instagram.

Як приготувати орзо

Інгредієнти на 3 порції:

  • 250 г пасти орзо
  • 1 цибулина
  • 3 зубчики часнику
  • 400 г печериць
  • 50 г свіжого шпинату
  • 30 г вершкового масла
  • 1 упаковка крем-сиру із зеленню
  • 50 г тертого пармезану
  • 600 мл овочевого бульйону
  • Паприка, сіль та перець — за смаком

Для більш насиченого смаку додайте до страви в’ялені томати чи каперси. А якщо ви любите гострі страви, додайте до пасти дрібку пластівців чилі.

Спосіб приготування:

  1. Дрібно наріжте цибулю та часник кубиками, печериці наріжте скибочками.
  2. Обсмажте гриби на сухій сковороді, поки не випарується вся волога.
  3. Відсуньте гриби до краю, додайте у сковорідку вершкове масло та обсмажте на ньому цибулю до прозорості.
  4. Додайте часник, все добре перемішайте і злегка підсмажте.
  5. Всипте пасту орзо, обсмажте разом з іншими інгредієнтами та влийте 600 мл овочевого бульйону.
  6. Накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні близько 11 хвилин, періодично помішуючи.
  7. Підмішайте крем-сир, потім додайте шпинат.
  8. Знову накрийте кришкою і тушкуйте, поки шпинат не стане м’яким.
  9. Наприкінці додайте пармезан, паприку, сіль та перець за смаком. Перемішайте і відразу подавайте до столу.

Як і з чим подавати

Пасту орзо з грибами та шпинатом можна готувати на обід чи вечерю. Подайте до блюда свіжий хліб та приготуйте салат зі свіжих овочів. Також можна подавати орзо разом із запеченими на грилі овочами.

