Не рис і не вермішель: як приготувати ніжну пасту орзо з грибами та шпинатом (відео)

Орзо з грибами та шпинатом готується всього за 30 хвилин

Орзо — це дрібна паста у формі рисових зерен, яка добре вбирає соуси та аромат інших інгредієнтів. На відміну від звичайних макаронів і рису, орзо готується швидше. Ця паста багата на вуглеводи, містить рослинний білок і чудово поєднується з м’ясом, грибами, овочами. Страви з неї виходять легкими та водночас ситними.

Ми пропонуємо приготувати пасту орзо з грибами та шпинатом. Гриби надають страві особливого аромату, а шпинат насичує вітамінами. Рецептом поділилися на сторінці foodwerk.de у Instagram.

Як приготувати орзо

Інгредієнти на 3 порції:

250 г пасти орзо

1 цибулина

3 зубчики часнику

400 г печериць

50 г свіжого шпинату

30 г вершкового масла

1 упаковка крем-сиру із зеленню

50 г тертого пармезану

600 мл овочевого бульйону

Паприка, сіль та перець — за смаком

Для більш насиченого смаку додайте до страви в’ялені томати чи каперси. А якщо ви любите гострі страви, додайте до пасти дрібку пластівців чилі.

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте цибулю та часник кубиками, печериці наріжте скибочками. Обсмажте гриби на сухій сковороді, поки не випарується вся волога. Відсуньте гриби до краю, додайте у сковорідку вершкове масло та обсмажте на ньому цибулю до прозорості. Додайте часник, все добре перемішайте і злегка підсмажте. Всипте пасту орзо, обсмажте разом з іншими інгредієнтами та влийте 600 мл овочевого бульйону. Накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні близько 11 хвилин, періодично помішуючи. Підмішайте крем-сир, потім додайте шпинат. Знову накрийте кришкою і тушкуйте, поки шпинат не стане м’яким. Наприкінці додайте пармезан, паприку, сіль та перець за смаком. Перемішайте і відразу подавайте до столу.

Як і з чим подавати

Пасту орзо з грибами та шпинатом можна готувати на обід чи вечерю. Подайте до блюда свіжий хліб та приготуйте салат зі свіжих овочів. Також можна подавати орзо разом із запеченими на грилі овочами.