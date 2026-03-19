Сало сейчас по 40 гривен: готовим две роскошные закуски, которые разлетятся за минуту (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнайте, как из дешевого продукта сделать деликатесную намазку и рулет
Сало можно не только засолить или запечь. Из него легко приготовить интересные намазки и закуски, которые приятно удивят своим вкусом. И при этом не обязательно тратиться на дорогие куски, так как даже недорогое сало отлично подходит для таких блюд.
Например, в магазине "М'ясний" сейчас можно купить сало всего за 39,97 грн за килограмм. Из такого продукта получатся сразу две вкусные закуски — нежная намазка к борщу и ароматный рулет. "Телеграф" расскажет, как их легко приготовить дома.
Намазка из сала
Это простая, но вкусная закуска, которая идеально дополнит горячий борщ или станет быстрым перекусом.
Ингредиенты:
- сало
- укроп
- чеснок
- соль
- перец
Приготовление:
Сало вместе с чесноком пропустите через мясорубку до однородной массы. Добавьте мелко нарезанный укроп, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Готовую намазку можно сразу подавать, намазывая на поджаренные гренки или свежий хлеб.
Также попробуйте добавить ложечку такой намазки в начинку для домашних вареников с картофелем или зразы, чтобы придать блюду пикатность и сочность.
Рулет из сала
Ароматный рулет из сала станет прекрасной закуской для ежедневного меню.
Ингредиенты:
- сало
- зелень
- чеснок
- копченая паприка
- красный перец
- смесь перцев
- соль
Приготовление:
Пропустите сало через мясорубку и разделите полученную массу на три части.
В первую добавьте соль, смесь перцев и зелень.
Во вторую — соль, смесь перцев, копченую паприку и красный перец.
В третью – соль, смесь перцев и зелень.
Поочередно выложите все три слоя на пищевую пленку, формируя рулет. Плотно заверните и придайте форму.
Отправьте рулет в морозильную камеру до полного застывания. Перед подачей нарежьте ломтиками и наслаждайтесь вкусом.
Кроме этого, дешевое сало можно использовать как идеальную основу для зажарки к борщу или капустняку. Если вы любите запекать овощи, небольшие кусочки сала станут отличным дополнением к "картошке-гармошке": просто положите их в надрезы вместе с пряными травами.