Сало сейчас по 40 гривен: готовим две роскошные закуски, которые разлетятся за минуту (видео)

Узнайте, как из дешевого продукта сделать деликатесную намазку и рулет

Сало можно не только засолить или запечь. Из него легко приготовить интересные намазки и закуски, которые приятно удивят своим вкусом. И при этом не обязательно тратиться на дорогие куски, так как даже недорогое сало отлично подходит для таких блюд.

Из такого продукта получатся сразу две вкусные закуски — нежная намазка к борщу и ароматный рулет. "Телеграф" расскажет, как их легко приготовить дома.

Намазка из сала

Это простая, но вкусная закуска, которая идеально дополнит горячий борщ или станет быстрым перекусом.

Где купить дешевое сало и что из него приготовить. Фото: скриншот из магазина, Threads

Ингредиенты:

сало

укроп

чеснок

соль

перец

Приготовление:

Сало вместе с чесноком пропустите через мясорубку до однородной массы. Добавьте мелко нарезанный укроп, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Готовую намазку можно сразу подавать, намазывая на поджаренные гренки или свежий хлеб.

Также попробуйте добавить ложечку такой намазки в начинку для домашних вареников с картофелем или зразы, чтобы придать блюду пикатность и сочность.

Рулет из сала

Ароматный рулет из сала станет прекрасной закуской для ежедневного меню.

Ингредиенты:

сало

зелень

чеснок

копченая паприка

красный перец

смесь перцев

соль

Приготовление:

Пропустите сало через мясорубку и разделите полученную массу на три части.

В первую добавьте соль, смесь перцев и зелень.

Во вторую — соль, смесь перцев, копченую паприку и красный перец.

В третью – соль, смесь перцев и зелень.

Как приготовить рулет из сала. Фото: скриншот из Instagram

Поочередно выложите все три слоя на пищевую пленку, формируя рулет. Плотно заверните и придайте форму.

Отправьте рулет в морозильную камеру до полного застывания. Перед подачей нарежьте ломтиками и наслаждайтесь вкусом.

Кроме этого, дешевое сало можно использовать как идеальную основу для зажарки к борщу или капустняку. Если вы любите запекать овощи, небольшие кусочки сала станут отличным дополнением к "картошке-гармошке": просто положите их в надрезы вместе с пряными травами.