Замість курки — сало: рецепт відбивних, які з'їдять ще до того, як ви приготуєте гарнір (відео)

Ці відбивні виходять не гірше за класичні

Сало традиційно асоціюється з класичними закусками. Його засолюють, коптять або готують з нього рулети. Проте цей продукт значно універсальніший, ніж здається на перший погляд. Якщо підійти до приготування з фантазією, можна отримати абсолютно нову страву з добре знайомого інгредієнта — відбивні з сала. Готуються вони майже так само, як і звичайні, а виходять із хрусткою скоринкою та ніжними всередині.

Рецептом поділилася в Instagram блогерка mamanata.food. За її словами, на смак відбивні із сала дуже схожі на ті, що готуються з курячого філе.

Інгредієнти:

сало (свіже, з м'ясним прошарком) — 500 г;

сіль, перець — за смаком;

яйця — 2–3 шт.;

борошно — 100 г;

панірувальні сухарі — 100 г.

Спосіб приготування:

Наріжте сало без шкірки скибками товщиною приблизно 1—1,5 см. Кожен шматок акуратно відбийте кухонним молотком. Посоліть і поперчіть з обох боків. Підготуйте три окремі ємності: з борошном, збитими яйцями та панірувальними сухарями. Обваляйте кожен шматок спочатку в борошні, потім занурте в яйце і на завершення добре обкачайте в сухарях. Така подвійна паніровка створить хрустку скоринку і збереже соковитість усередині. Смажте відбивні на добре розігрітій сковороді. Оскільки сало саме по собі жирне, олії додавайте мінімум — лише для того, щоб паніровка стала золотистою. Готуйте на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

За бажанням після смаження викладіть відбивні на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Так страва буде легшою на смак.

Як і з чим подавати

Подавати відбивні з сала найкраще гарячими. Вони добре поєднуються з картопляним пюре, запеченою картоплею або свіжими овочами. Додайте до страви легкий соус — наприклад, сметанний із зеленню або гірчичний. Також відбивні чудово смакують із хрустким хлібом і простим овочевим салатом.