Замість курки — сало: рецепт відбивних, які з'їдять ще до того, як ви приготуєте гарнір (відео)

Наталя Граковська
Відбивні із сала
Відбивні із сала. Фото Колаж "Телеграфу"

Ці відбивні виходять не гірше за класичні

Сало традиційно асоціюється з класичними закусками. Його засолюють, коптять або готують з нього рулети. Проте цей продукт значно універсальніший, ніж здається на перший погляд. Якщо підійти до приготування з фантазією, можна отримати абсолютно нову страву з добре знайомого інгредієнта — відбивні з сала. Готуються вони майже так само, як і звичайні, а виходять із хрусткою скоринкою та ніжними всередині.

Рецептом поділилася в Instagram блогерка mamanata.food. За її словами, на смак відбивні із сала дуже схожі на ті, що готуються з курячого філе.

Інгредієнти:

  • сало (свіже, з м'ясним прошарком) — 500 г;
  • сіль, перець — за смаком;
  • яйця — 2–3 шт.;
  • борошно — 100 г;
  • панірувальні сухарі — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте сало без шкірки скибками товщиною приблизно 1—1,5 см. Кожен шматок акуратно відбийте кухонним молотком. Посоліть і поперчіть з обох боків.
  2. Підготуйте три окремі ємності: з борошном, збитими яйцями та панірувальними сухарями. Обваляйте кожен шматок спочатку в борошні, потім занурте в яйце і на завершення добре обкачайте в сухарях. Така подвійна паніровка створить хрустку скоринку і збереже соковитість усередині.
  3. Смажте відбивні на добре розігрітій сковороді. Оскільки сало саме по собі жирне, олії додавайте мінімум — лише для того, щоб паніровка стала золотистою. Готуйте на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

За бажанням після смаження викладіть відбивні на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Так страва буде легшою на смак.

Як і з чим подавати

Подавати відбивні з сала найкраще гарячими. Вони добре поєднуються з картопляним пюре, запеченою картоплею або свіжими овочами. Додайте до страви легкий соус — наприклад, сметанний із зеленню або гірчичний. Також відбивні чудово смакують із хрустким хлібом і простим овочевим салатом.

