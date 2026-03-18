Замість курки — сало: рецепт відбивних, які з'їдять ще до того, як ви приготуєте гарнір (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ці відбивні виходять не гірше за класичні
Сало традиційно асоціюється з класичними закусками. Його засолюють, коптять або готують з нього рулети. Проте цей продукт значно універсальніший, ніж здається на перший погляд. Якщо підійти до приготування з фантазією, можна отримати абсолютно нову страву з добре знайомого інгредієнта — відбивні з сала. Готуються вони майже так само, як і звичайні, а виходять із хрусткою скоринкою та ніжними всередині.
Рецептом поділилася в Instagram блогерка mamanata.food. За її словами, на смак відбивні із сала дуже схожі на ті, що готуються з курячого філе.
Інгредієнти:
- сало (свіже, з м'ясним прошарком) — 500 г;
- сіль, перець — за смаком;
- яйця — 2–3 шт.;
- борошно — 100 г;
- панірувальні сухарі — 100 г.
Спосіб приготування:
- Наріжте сало без шкірки скибками товщиною приблизно 1—1,5 см. Кожен шматок акуратно відбийте кухонним молотком. Посоліть і поперчіть з обох боків.
- Підготуйте три окремі ємності: з борошном, збитими яйцями та панірувальними сухарями. Обваляйте кожен шматок спочатку в борошні, потім занурте в яйце і на завершення добре обкачайте в сухарях. Така подвійна паніровка створить хрустку скоринку і збереже соковитість усередині.
- Смажте відбивні на добре розігрітій сковороді. Оскільки сало саме по собі жирне, олії додавайте мінімум — лише для того, щоб паніровка стала золотистою. Готуйте на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
За бажанням після смаження викладіть відбивні на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Так страва буде легшою на смак.
Як і з чим подавати
Подавати відбивні з сала найкраще гарячими. Вони добре поєднуються з картопляним пюре, запеченою картоплею або свіжими овочами. Додайте до страви легкий соус — наприклад, сметанний із зеленню або гірчичний. Також відбивні чудово смакують із хрустким хлібом і простим овочевим салатом.