Сало не треба солити годинами: як приготувати смачну закуску всього за 5 хвилин (відео)

Ідеальний варіант до борщу, картоплі або як ситна холодна закуска

Сало давно стало невід’ємною частиною української кухні. Воно цінне не тільки своїм смаком, а й поживністю. Якщо вживати сало у помірних кількостях, воно забезпечить організм потрібними жирними кислотами. Особливо актуальний цей продукт в холодну пору року, коли хочеться чогось калорійного й ароматного до скибки хліба або тарілочки борщу.

Зазвичай приготування сала потребує деякого часу для засолювання. Проте ми пропонуємо швидкий рецепт сала, яким поділилися в кулінарному блозі bude_smachno_razom. Вже за 5 хвилин у вас на столі буде смачна та поживна закуска.

Як швидко замаринувати сало

Інгредієнти:

Сало — 300 г

Часник — 3 зубчики

Для маринаду:

Оцет — 2 ст. л.

Сіль — 1 ч. л.

Цукор — 1 ч. л.

Суміш перців — 1 ч. л.

Додатково (за бажанням): дрібно нарізана цибуля або лавровий лист

Спосіб приготування:

Наріжте сало тонкими скибочками. Часник пропустіть через прес або дрібно наріжте. У глибокій ємності з’єднайте нарізане сало з часником, сіллю, цукром, спеціями та оцтом. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб маринад рівномірно покрив кожен шматочок. Накрийте кришкою. Поставте в холодильник. Страву можна вживати відразу, але краще зачекати 15–30 хвилин.

Як та з чим подавати

Готове сало смакує й саме собою, але воно буде ще смачнішим, якщо додати до нього мариновану цибулю. Для цього наріжте цибулю тонкими півкільцями, злегка перемніть руками. Додайте по одній чайній ложці солі, цукру, оцту та олії, перемішайте й залиште при кімнатній температурі на 15 хвилин.

Подавайте сало з цибулею до борщу, відвареної картоплі або як швидку холодну закуску — у будь-якому варіанті буде смачно.