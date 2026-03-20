М'який сулугуні у "Novus" на 21 гривню дешевше: як приготувати лінивий хачапурі (відео)

Готується просто і виходить надзвичайно смачним

Сир сулугуні — це м'який напівтвердий сир грузинського походження, який додають у безліч страв: від класичних піц і запіканок до закусок, наприклад салату з сулугуні та моркви по-корейськи. Сьогодні ж ми пропонуємо швидкий та простий рецепт лінивого хачапурі, який можна приготувати всього за 10 хвилин. Обираючи сир, важливо звертати увагу на його свіжість, однорідну консистенцію і приємний запах, адже від цього залежить смак готового хачапурі.

Ліниві хачапурі — це ідеальна страва для швидкої вечері або ситного сніданку. Вони виходять м’якими, ніжними та добре тримають форму, а додавання вершкового масла та свіжого сиру робить тісто особливо ароматним. Рецепт можна адаптувати: замінити частину сулугуні на інший твердий сир для більш пружної текстури або додати зелень і спеції для аромату. Для ще більш насиченого смаку частину молока можна замінити на вершки — хачапурі стане більш ніжним і кремовим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kozina_food0".

Як приготувати лінивий хачапурі

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

молоко — 500 мл;

сир сулугуні або твердий сир — 400 г;

борошно — 10 ст.л;

розпушувач — 1 ч.л;

вершкове масло — 20 г;

Спосіб приготування:

Вбити яйця в миску і додати сіль. Влити молоко та збити до однорідності. Додати тертий сир, борошно та розпушувач, ретельно перемішати до отримання густого тіста. Розігріти сковороду або духовку, змастити маслом. Викладати тісто ложкою або формувати маленькі "коржі". Випікати на середньому вогні або в духовці при 180°C приблизно 10 хвилин до золотистої скоринки. Подавати гарячими, за бажанням додати ще трохи вершкового масла зверху.

Як і з чим подавати

Ліниві хачапурі найкраще подавати гарячими, з невеликою кількістю вершкового масла зверху. Вони добре поєднуються зі свіжими овочами, салатами, томатним соусом або легким йогуртовим дипом. Можна прикрасити зверху зеленню чи невеликою кількістю паприки для апетитного вигляду. Страва підходить як для сімейного обіду, так і для швидкого перекусу.

