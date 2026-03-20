Мягкий сулугуни в "Novus" на 21 гривну дешевле: как приготовить ленивый хачапури (видео)

Сыр сулугуни – это мягкий полутвердый сыр грузинского происхождения, который добавляют во множество блюд: от классических пицц и запеканок до закусок, например салата из сулугуни и моркови по-корейски. Сегодня же мы предлагаем быстрый и простой рецепт ленивого хачапури, который можно приготовить всего за 10 минут. Выбирая сыр, важно обращать внимание на его свежесть, однородную консистенцию и приятный запах, ведь от этого зависит вкус готового хачапури.

Ленивые хачапури – это идеальное блюдо для быстрого ужина или сытного завтрака. Они получаются мягкими, нежными и хорошо держат форму, а добавление сливочного масла и свежего сыра делает тесто особенно ароматным. Рецепт можно адаптировать: заменить часть сулугуни на другой сыр для более упругой текстуры или добавить зелень и специи для аромата. Для еще более насыщенного вкуса часть молока можно заменить на сливки – хачапури станет более нежным и кремовым. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kosina_food0".

Как приготовить ленивый хачапури

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

молоко – 500 мл;

сыр сулугуни или другой твердый сыр – 400 г;

мука – 10 ст.л;

разрыхлитель — 1 ч.л;

сливочное масло — 20 г;

Способ приготовления:

Вбить яйца в миску и добавить соль. Влить молоко и взбить до однородности. Добавить тертый сыр, муку и разрыхлитель, тщательно перемешать до получения густого теста. Разогреть сковороду или духовку, смазать маслом. Выкладывать тесто ложкой или формировать маленькие "лепешки". Выпекать на среднем огне или в духовке при 180 С примерно 10 минут до золотистой корочки. Подавать горячими, по желанию добавить еще чуть-чуть сливочного масла сверху.

Как и с чем подавать

Ленивые хачапури лучше всего подавать горячими, с небольшим количеством сливочного масла сверху. Они хорошо смешиваются со свежими овощами, салатами, томатным соусом или легким йогуртовым дипом. Можно украсить сверху зеленью или небольшим количеством паприки аппетитного вида. Кушанье подходит как для семейного обеда, так и для быстрого перекуса.

