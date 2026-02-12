Приготуєте за лічені хвилини: смачна піца "на зараз" без мороки (відео)

Легка у приготуванні та смачна страва

Піца — це універсальна страва, яку готують у духовці, на сковороді або навіть у мультиварці. Зазвичай її роблять із тонким або пухким тістом, додають різні соуси, сир та улюблені начинки. Але сьогодні ми пропонуємо швидкий варіант, який можна приготувати за лічені хвилини без дріжджів і довгого замішування. Для найкращого результату обирайте свіжі продукти: яйця середньої свіжості, якісний сир і яскраві помідори чи ковбасні вироби для начинки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати "швидку" піцу

Інгредієнти:

сметана – 10 ст. л.;

яйця – 2 шт.;

сіль – ½ ч. л.;

борошно – 9 ст. л.;

розпушувач – ½ ч. л.;

начинка – на ваш смак (сир, сосиски, помідори, зелень);

Спосіб приготування:

Змішати сметану, яйця та сіль у мисці. Додати борошно з розпушувачем і перемішати до однорідного тіста. Викласти тісто на деко, застелене силіконізованим пергаментом. Рівномірно розподілити улюблену начинку зверху. Випікати у розігрітій до 200 °C духовці близько 20 хвилин.

Як і з чим подавати

Таку швидку піцу краще подавати теплою, одразу після випікання, прикрасивши свіжою зеленню або невеликою кількістю соусу (кетчуп, майонез, песто). Вона чудово підійде до сніданку, перекусу або легкого вечірнього прийому їжі. Для подачі можна нарізати на порційні шматочки, подавати з овочевим салатом або солінням. Завдяки універсальній основі, варіанти начинки можна змінювати, орієнтуючись на сезонні продукти або залишки з холодильника.