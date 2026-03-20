Макарони по-новому: як перетворити звичний гарнір на ефектний салат (відео)

Наталя Граковська
Салат з макаронами та овочами. Фото Колаж "Телеграфу"

Хрумкий салат із запеченими макаронами та йогуртовою заправкою – простий та незвичайний рецепт на кожен день

Звичайні макарони можуть бути не тільки простим та швидким у приготуванні гарніром. Якщо трохи змінити звичний підхід, їх легко перетворити на хрусткий інгредієнт для салату.

У рецепті, яким поділилися на сторінці fizzacooksitall в Instagram, пропонується відварити макарони, запекти їх, а потім змішати з овочами та соусом на основі йогурту. Такий салат виходить одночасно легким та ситним. Його можна готувати як для повсякденного меню, так і у випадках, коли хочеться здивувати своїх гостей.

Як приготувати салат з макаронами

Інгредієнти:

  • Макарони
  • Салат айсберг або ромен
  • Помідори чері
  • Червона цибуля
  • Оливкова олія
  • Сіль та чорний перець

Для заправки:

  • Натуральний йогурт
  • Сметана
  • Гірчиця
  • Свіжа зелень (петрушка чи базилік)
  • Лимонний сік
  • Сіль та чорний перець
  • Часниковий порошок

Приготування:

  1. Відваріть макарони в добре підсоленій воді до стану аль денте. Потім відкиньте на друшляк, щоб позбутися зайвої рідини.
  2. Змішайте макарони з тертим пармезаном, оливковою олією, сіллю та чорним перцем.
  3. Запечіть у духовці або в аерогрилі при температурі 200°C до золотистого та хрусткого стану (приблизно 15–18 хвилин). У середині процесу один раз струсніть чашу.
  4. Наріжте овочі, змішайте їх із йогуртовою заправкою та додайте запечені макарони безпосередньо перед подачею.

Подавайте салат одразу після приготування. За бажанням можна додати в нього тертий сир, насіння або шматочки запеченої курки для більш ситного варіанта.

