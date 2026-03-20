Макарони по-новому: як перетворити звичний гарнір на ефектний салат (відео)
Хрумкий салат із запеченими макаронами та йогуртовою заправкою – простий та незвичайний рецепт на кожен день
Звичайні макарони можуть бути не тільки простим та швидким у приготуванні гарніром. Якщо трохи змінити звичний підхід, їх легко перетворити на хрусткий інгредієнт для салату.
У рецепті, яким поділилися на сторінці fizzacooksitall в Instagram, пропонується відварити макарони, запекти їх, а потім змішати з овочами та соусом на основі йогурту. Такий салат виходить одночасно легким та ситним. Його можна готувати як для повсякденного меню, так і у випадках, коли хочеться здивувати своїх гостей.
Як приготувати салат з макаронами
Інгредієнти:
- Макарони
- Салат айсберг або ромен
- Помідори чері
- Червона цибуля
- Оливкова олія
- Сіль та чорний перець
Для заправки:
- Натуральний йогурт
- Сметана
- Гірчиця
- Свіжа зелень (петрушка чи базилік)
- Лимонний сік
- Сіль та чорний перець
- Часниковий порошок
Приготування:
- Відваріть макарони в добре підсоленій воді до стану аль денте. Потім відкиньте на друшляк, щоб позбутися зайвої рідини.
- Змішайте макарони з тертим пармезаном, оливковою олією, сіллю та чорним перцем.
- Запечіть у духовці або в аерогрилі при температурі 200°C до золотистого та хрусткого стану (приблизно 15–18 хвилин). У середині процесу один раз струсніть чашу.
- Наріжте овочі, змішайте їх із йогуртовою заправкою та додайте запечені макарони безпосередньо перед подачею.
Подавайте салат одразу після приготування. За бажанням можна додати в нього тертий сир, насіння або шматочки запеченої курки для більш ситного варіанта.