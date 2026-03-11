Усього кілька простих інгредієнтів — і вечеря готова: рецепт макаронів із фаршем у густому томатному соусі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Приготування смачної вечері для всієї родини не обов'язково має займати багато часу.
Макарони з фаршем і помідорами підійдуть і дорослим, і дітям. Завдяки повільному тушкуванню свіжих помідорів із цибулею страва виходить із насиченим і глибоким смаком, фарш додає ситності, а сир — робить соус густим.
Цей рецепт, яким поділилися на Instagram-сторінці biyologanne_mutfakta, чудово підходить для тих випадків, коли хочеться приготувати на вечерю ароматну, ситну і водночас просту страву.
Інгредієнти:
- Помідори середнього розміру – 4–5 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Вершкове масло — 2 столові ложки
- Яловичий фарш — 300 г
- Томатна паста — 1 столова ложка
- Твердий сир — 100 г
- Макарони — 400 г
- Спеції — сіль, чорний перець, червоний перець, щіпка чебрецю
Процес приготування:
- Зробіть на помідорах хрестоподібні надрізи і покладіть їх у сотейник із вершковим маслом. Додайте дрібно нарізану цибулину. Накрийте кришкою і томіть на повільному вогні доти, доки помідори не стануть повністю м'якими.
- Зніміть шкірку з розм'якшених помідорів. Розімніть м'якоть виделкою або товкачкою до стану пюре. Продовжуйте варити соус без кришки, поки зайва волога не випарується.
- Додайте яловичий фарш до томатної маси. Обсмажуйте суміш, постійно помішуючи, до готовності м'яса.
- Додайте томатну пасту і спеції (сіль, перці, чебрець). Перемішайте і обсмажуйте ще кілька хвилин для розкриття аромату прянощів.
- Додайте в сотейник попередньо відварені макарони та тертий сир. Ретельно перемішайте, щоб сир розплавився і рівномірно розподілився.