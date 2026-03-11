Рус

Усього кілька простих інгредієнтів — і вечеря готова: рецепт макаронів із фаршем у густому томатному соусі (відео)

Наталя Граковська
Макарони з фаршем та томатами
Макарони з фаршем та томатами. Фото Колаж "Телеграфу"

Приготування смачної вечері для всієї родини не обов'язково має займати багато часу.

Макарони з фаршем і помідорами підійдуть і дорослим, і дітям. Завдяки повільному тушкуванню свіжих помідорів із цибулею страва виходить із насиченим і глибоким смаком, фарш додає ситності, а сир — робить соус густим.

Цей рецепт, яким поділилися на Instagram-сторінці biyologanne_mutfakta, чудово підходить для тих випадків, коли хочеться приготувати на вечерю ароматну, ситну і водночас просту страву.

Інгредієнти:

  • Помідори середнього розміру – 4–5 шт.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Вершкове масло — 2 столові ложки
  • Яловичий фарш — 300 г
  • Томатна паста — 1 столова ложка
  • Твердий сир — 100 г
  • Макарони — 400 г
  • Спеції — сіль, чорний перець, червоний перець, щіпка чебрецю

Процес приготування:

  1. Зробіть на помідорах хрестоподібні надрізи і покладіть їх у сотейник із вершковим маслом. Додайте дрібно нарізану цибулину. Накрийте кришкою і томіть на повільному вогні доти, доки помідори не стануть повністю м'якими.
  2. Зніміть шкірку з розм'якшених помідорів. Розімніть м'якоть виделкою або товкачкою до стану пюре. Продовжуйте варити соус без кришки, поки зайва волога не випарується.
  3. Додайте яловичий фарш до томатної маси. Обсмажуйте суміш, постійно помішуючи, до готовності м'яса.
  4. Додайте томатну пасту і спеції (сіль, перці, чебрець). Перемішайте і обсмажуйте ще кілька хвилин для розкриття аромату прянощів.
  5. Додайте в сотейник попередньо відварені макарони та тертий сир. Ретельно перемішайте, щоб сир розплавився і рівномірно розподілився.
