Усього кілька простих інгредієнтів — і вечеря готова: рецепт макаронів із фаршем у густому томатному соусі (відео)

Приготування смачної вечері для всієї родини не обов'язково має займати багато часу.

Макарони з фаршем і помідорами підійдуть і дорослим, і дітям. Завдяки повільному тушкуванню свіжих помідорів із цибулею страва виходить із насиченим і глибоким смаком, фарш додає ситності, а сир — робить соус густим.

Цей рецепт, яким поділилися на Instagram-сторінці biyologanne_mutfakta, чудово підходить для тих випадків, коли хочеться приготувати на вечерю ароматну, ситну і водночас просту страву.

Інгредієнти:

Помідори середнього розміру – 4–5 шт.

Цибуля — 1 шт.

Вершкове масло — 2 столові ложки

Яловичий фарш — 300 г

Томатна паста — 1 столова ложка

Твердий сир — 100 г

Макарони — 400 г

Спеції — сіль, чорний перець, червоний перець, щіпка чебрецю

Процес приготування: