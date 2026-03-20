Макароны по-новому: как превратить привычный гарнир в эффектный салат (видео)
Хрустящий салат с запеченными макаронами и йогуртовой заправкой — простой и необычный рецепт на каждый день
Обычные макароны могут быть не только простым и быстрым в приготовлении гарниром. Если немного изменить привычный подход, их легко превратить в хрустящий ингредиент для салата.
В рецепте, которым поделились на странице fizzacooksitall в Instagram предлагается отварить макароны, запечь, а затем смешать с овощами и соусом на основе йогурта. Такой салат получается одновременно легким и сытным. Его можно готовить как для повседневного меню, так и в тех случаях, когда хочется удивить своих гостей.
Как приготовить вкусный салат с макаронами
Ингредиенты:
- Макароны
- Салат айсберг или ромэн
- Помидоры черри
- Красный лук
- Оливковое масло
- Соль и черный перец
Для заправки:
- Натуральный йогурт
- Сметана
- Горчица
- Свежая зелень (петрушка или базилик)
- Лимонный сок
- Соль и черный перец
- Чесночный порошок
Приготовление:
- Отварите макароны в хорошо подсоленной воде до состояния аль денте. Затем откиньте на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости.
- Смешайте макароны с тертым пармезаном, оливковым маслом, солью и черным перцем.
- Запеките в духовке или в аэрогриле при температуре 200°C до золотистого и хрустящего состояния (примерно 15–18 минут). В середине процесса один раз встряхните чашу.
- Нарежьте овощи, смешайте их с йогуртовой заправкой и добавьте запеченные макароны перед самой подачей.
Подавайте салат сразу после приготовления. По желанию можно добавить в него тертый сыр, семечки или кусочки запеченной курицы для более сытного варианта.