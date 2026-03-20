Макароны по-новому: как превратить привычный гарнир в эффектный салат (видео)

Наталья Граковская
Салат с макаронами и овощами
Хрустящий салат с запеченными макаронами и йогуртовой заправкой — простой и необычный рецепт на каждый день

Обычные макароны могут быть не только простым и быстрым в приготовлении гарниром. Если немного изменить привычный подход, их легко превратить в хрустящий ингредиент для салата.

В рецепте, которым поделились на странице fizzacooksitall в Instagram предлагается отварить макароны, запечь, а затем смешать с овощами и соусом на основе йогурта. Такой салат получается одновременно легким и сытным. Его можно готовить как для повседневного меню, так и в тех случаях, когда хочется удивить своих гостей.

Как приготовить вкусный салат с макаронами

Ингредиенты:

  • Макароны
  • Салат айсберг или ромэн
  • Помидоры черри
  • Красный лук
  • Оливковое масло
  • Соль и черный перец

Для заправки:

  • Натуральный йогурт
  • Сметана
  • Горчица
  • Свежая зелень (петрушка или базилик)
  • Лимонный сок
  • Соль и черный перец
  • Чесночный порошок

Приготовление:

  1. Отварите макароны в хорошо подсоленной воде до состояния аль денте. Затем откиньте на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости.
  2. Смешайте макароны с тертым пармезаном, оливковым маслом, солью и черным перцем.
  3. Запеките в духовке или в аэрогриле при температуре 200°C до золотистого и хрустящего состояния (примерно 15–18 минут). В середине процесса один раз встряхните чашу.
  4. Нарежьте овощи, смешайте их с йогуртовой заправкой и добавьте запеченные макароны перед самой подачей.

Подавайте салат сразу после приготовления. По желанию можно добавить в него тертый сыр, семечки или кусочки запеченной курицы для более сытного варианта.

