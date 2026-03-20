Макароны по-новому: как превратить привычный гарнир в эффектный салат (видео)

Хрустящий салат с запеченными макаронами и йогуртовой заправкой — простой и необычный рецепт на каждый день

Обычные макароны могут быть не только простым и быстрым в приготовлении гарниром. Если немного изменить привычный подход, их легко превратить в хрустящий ингредиент для салата.

В рецепте, которым поделились на странице fizzacooksitall в Instagram предлагается отварить макароны, запечь, а затем смешать с овощами и соусом на основе йогурта. Такой салат получается одновременно легким и сытным. Его можно готовить как для повседневного меню, так и в тех случаях, когда хочется удивить своих гостей.

Как приготовить вкусный салат с макаронами

Ингредиенты:

Макароны

Салат айсберг или ромэн

Помидоры черри

Красный лук

Оливковое масло

Соль и черный перец

Для заправки:

Натуральный йогурт

Сметана

Горчица

Свежая зелень (петрушка или базилик)

Лимонный сок

Соль и черный перец

Чесночный порошок

Приготовление:

Отварите макароны в хорошо подсоленной воде до состояния аль денте. Затем откиньте на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости. Смешайте макароны с тертым пармезаном, оливковым маслом, солью и черным перцем. Запеките в духовке или в аэрогриле при температуре 200°C до золотистого и хрустящего состояния (примерно 15–18 минут). В середине процесса один раз встряхните чашу. Нарежьте овощи, смешайте их с йогуртовой заправкой и добавьте запеченные макароны перед самой подачей.

Подавайте салат сразу после приготовления. По желанию можно добавить в него тертый сыр, семечки или кусочки запеченной курицы для более сытного варианта.