Макарони по-американськи: цей рецепт стане улюбленим із першої виделки (відео)

Ці макарони в насиченому сирному соусі готуються дуже просто

Макарони виручають у ті моменти, коли потрібно приготувати щось швидко, але водночас поживно. А якщо звичні відварені спагеті чи ріжки вже приїлися, саме час урізноманітнити меню. Пропонуємо звернутися до популярної американської страви — Мак енд чиз (Mac and cheese). Це макарони в насиченому сирному соусі. Завдяки додаванню великої кількості сиру чеддер страва має дуже насичений смак і добре втамовує голод.

Як приготувати Мак енд чиз показала у TikTok фудблогерка kimthefoodie. Рецепт дуже простий. Головне — не дати згорнутися сиру у соусі.

Як смачно приготувати макарони з сиром

Інгредієнти:

250 г сухих макаронів

1/4 склянки несолоного вершкового масла

2 ст. л. борошна

1 склянка жирних вершків

1 склянка молока

1/2 чайної ложки гірчичного порошку

1/2 чайної ложки копченої паприки

3 склянки тертого сиру чеддер

Сіль та перець за смаком

Спосіб приготування:

Зваріть макарони згідно з інструкціями на упаковці. Тим часом у великій каструлі або сковороді розтопіть масло на середньому вогні та додайте борошно. Готуйте 2 хвилини, часто помішуючи. Додайте в каструлю вершки, молоко, гірчичний порошок та копчену паприку. Збивайте вінчиком, доки соус не почне густішати. Зніміть з вогню та додайте тертий сир. Помішуйте, доки сир не розплавиться, а соус не стане оксамитовим. Приправте сіллю та перцем за смаком. Додайте варені макарони до соусу та перемішайте.

Як та з чим подавати

Подавайте Мак енд чиз одразу, поки соус ще гарячий і не загуснув. За бажанням зверху можна додати ще трохи тертого чеддера, дрібку копченої паприки або свіжомеленого перцю. Ідеальним доповненням до цих макаронів із сиром стане салат із свіжих овочів та шматочок запеченого м'яса.