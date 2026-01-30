Рус

Макарони по-американськи: цей рецепт стане улюбленим із першої виделки (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мак енд чиз - популярна американська страва
Мак енд чиз - популярна американська страва. Фото Колаж "Телеграфу"

Ці макарони в насиченому сирному соусі готуються дуже просто

Макарони виручають у ті моменти, коли потрібно приготувати щось швидко, але водночас поживно. А якщо звичні відварені спагеті чи ріжки вже приїлися, саме час урізноманітнити меню. Пропонуємо звернутися до популярної американської страви — Мак енд чиз (Mac and cheese). Це макарони в насиченому сирному соусі. Завдяки додаванню великої кількості сиру чеддер страва має дуже насичений смак і добре втамовує голод.

Як приготувати Мак енд чиз показала у TikTok фудблогерка kimthefoodie. Рецепт дуже простий. Головне — не дати згорнутися сиру у соусі.

Як смачно приготувати макарони з сиром

Інгредієнти:

  • 250 г сухих макаронів
  • 1/4 склянки несолоного вершкового масла
  • 2 ст. л. борошна
  • 1 склянка жирних вершків
  • 1 склянка молока
  • 1/2 чайної ложки гірчичного порошку
  • 1/2 чайної ложки копченої паприки
  • 3 склянки тертого сиру чеддер
  • Сіль та перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Зваріть макарони згідно з інструкціями на упаковці.
  2. Тим часом у великій каструлі або сковороді розтопіть масло на середньому вогні та додайте борошно. Готуйте 2 хвилини, часто помішуючи.
  3. Додайте в каструлю вершки, молоко, гірчичний порошок та копчену паприку. Збивайте вінчиком, доки соус не почне густішати.
  4. Зніміть з вогню та додайте тертий сир. Помішуйте, доки сир не розплавиться, а соус не стане оксамитовим. Приправте сіллю та перцем за смаком.
  5. Додайте варені макарони до соусу та перемішайте.

Як та з чим подавати

Подавайте Мак енд чиз одразу, поки соус ще гарячий і не загуснув. За бажанням зверху можна додати ще трохи тертого чеддера, дрібку копченої паприки або свіжомеленого перцю. Ідеальним доповненням до цих макаронів із сиром стане салат із свіжих овочів та шматочок запеченого м'яса.

Теги:
#Сир #Рецепти #Макарони