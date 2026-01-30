Макарони по-американськи: цей рецепт стане улюбленим із першої виделки (відео)
Ці макарони в насиченому сирному соусі готуються дуже просто
Макарони виручають у ті моменти, коли потрібно приготувати щось швидко, але водночас поживно. А якщо звичні відварені спагеті чи ріжки вже приїлися, саме час урізноманітнити меню. Пропонуємо звернутися до популярної американської страви — Мак енд чиз (Mac and cheese). Це макарони в насиченому сирному соусі. Завдяки додаванню великої кількості сиру чеддер страва має дуже насичений смак і добре втамовує голод.
Як приготувати Мак енд чиз показала у TikTok фудблогерка kimthefoodie. Рецепт дуже простий. Головне — не дати згорнутися сиру у соусі.
Як смачно приготувати макарони з сиром
Інгредієнти:
- 250 г сухих макаронів
- 1/4 склянки несолоного вершкового масла
- 2 ст. л. борошна
- 1 склянка жирних вершків
- 1 склянка молока
- 1/2 чайної ложки гірчичного порошку
- 1/2 чайної ложки копченої паприки
- 3 склянки тертого сиру чеддер
- Сіль та перець за смаком
Спосіб приготування:
- Зваріть макарони згідно з інструкціями на упаковці.
- Тим часом у великій каструлі або сковороді розтопіть масло на середньому вогні та додайте борошно. Готуйте 2 хвилини, часто помішуючи.
- Додайте в каструлю вершки, молоко, гірчичний порошок та копчену паприку. Збивайте вінчиком, доки соус не почне густішати.
- Зніміть з вогню та додайте тертий сир. Помішуйте, доки сир не розплавиться, а соус не стане оксамитовим. Приправте сіллю та перцем за смаком.
- Додайте варені макарони до соусу та перемішайте.
Як та з чим подавати
Подавайте Мак енд чиз одразу, поки соус ще гарячий і не загуснув. За бажанням зверху можна додати ще трохи тертого чеддера, дрібку копченої паприки або свіжомеленого перцю. Ідеальним доповненням до цих макаронів із сиром стане салат із свіжих овочів та шматочок запеченого м'яса.