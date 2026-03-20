Ніколи не викидайте стебло від броколі: ви здивуєтеся, яку смакоту з нього можна приготувати (відео)

Завдяки цьому рецепту вафель з броколі вам більше не доведеться викидати корисне

Броколі вважається одним із найкорисніших овочів, бо вона багата на клітковину, вітаміни С і К, антиоксиданти та мікроелементи. Зазвичай у приготуванні використовують лише суцвіття, а стебло викидають. Проте ця частина броколі цілком їстівна і навіть має ніжніший смак, якщо її правильно приготувати. Один із найпростіших способів — зробити зі стебла броколі вафлі.

Рецептом страви поділилися на сторінці smachna_dopomoha в Instagram.

Як приготувати вафлі з броколі

Інгредієнти:

стебло від броколі — 1 шт.

морква — 1 маленька або 1/2 великої

сир — 50 г

яйце — 1 шт.

сіль та спеції — за смаком

цільнозернове борошно — приблизно 30 г

розпушувач — 1/2 ч. л.

Приготування:

Стебло броколі очистіть від грубої шкірки за потреби та натріть на дрібній або середній тертці. Моркву натріть на дрібній тертці, сир — на середній. У мисці змішайте овочі з сиром, додайте яйце, сіль і спеції, добре перемішайте до однорідності. Після цього всипте борошно та розпушувач і ще раз перемішайте, щоб маса стала трохи густішою. Викладайте тісто на добре розігріту вафельницю. Випікайте приблизно 3–4 хвилини до рум’яної скоринки. Час може трохи відрізнятися залежно від потужності приладу, тому орієнтуйтеся на колір і текстуру. Щоб вафлі вийшли більш хрусткими, не кладіть занадто багато тіста за один раз і дайте їм трохи охолонути на решітці після випікання. Якщо хочете більш насичений смак, можна додати до тіста часник, паприку або улюблені трави. А для м’якшої текстури — трохи більше сиру.

Як і з чим подавати

Такі вафлі добре смакують теплими. Їх можна подавати зі сметаною, йогуртовим соусом або м’яким сиром. Вони також пасують як гарнір до м’ясних чи рибних страв або як основа для солоних сніданків із яйцем чи авокадо.