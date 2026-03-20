Никогда не выбрасывайте кочерыжку от брокколи: вы удивитесь, какую вкуснятину из него можно приготовить (видео)

Наталья Граковская
Брокколи. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Благодаря этому рецепту вафель из брокколи вам больше не придется выбрасывать полезное

Брокколи считается одним из самых полезных овощей, так как она богата клетчаткой, витаминами С и К, антиоксидантами и микроэлементами. Обычно в приготовлении используют только соцветия, а стебель выбрасывают. Однако эта часть брокколи вполне съедобна и даже имеет более нежный вкус, если её правильно приготовить. Один из самых простых способов — сделать из стебля брокколи вафли.

Рецептом блюда поделились на странице smachna_dopomoha в Instagram.

Как приготовить вафли из брокколи

Ингредиенты:

  • стебель от брокколи – 1 шт.
  • морковь — 1 маленькая или 1/2 большой
  • сыр — 50 г
  • яйцо – 1 шт.
  • соль и специи — по вкусу
  • цельнозерновая мука — примерно 30 г
  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Приготовление:

  1. Стебель брокколи очистите от грубой кожицы при необходимости и натрите на мелкой или средней терке. Морковь натрите на мелкой терке, сыр — на средней. В миске смешайте овощи с сыром, добавьте яйцо, соль и специи, хорошо перемешайте до однородности. После этого всыпьте муку и разрыхлитель и еще раз перемешайте, чтобы масса стала немного гуще.
  2. Выкладывайте тесто на хорошо разогретую вафельницу. Выпекайте примерно 3–4 минуты до румяной корочки. Время может немного отличаться в зависимости от мощности прибора, поэтому ориентируйтесь на цвет и текстуру.
  3. Чтобы вафли получились более хрустящими, не кладите слишком много теста за один раз и дайте им немного остыть на решетке после выпекания. Если хотите более насыщенный вкус, можно добавить в тесто чеснок, паприку или любимые травы. А для более мягкой текстуры — немного больше сыра.

Как и с чем подавать

Такие вафли особенно вкусные в теплом виде. Их можно подавать со сметаной, йогуртовым соусом или мягким сыром. Они также подходят в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам либо как основа для соленых завтраков с яйцом или авокадо.

#Рецепты #Вафли #Броколі