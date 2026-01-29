Як правильно варити броколі: скільки хвилин готувати суцвіття, щоб зберегти вітаміни

Головне правило — не переварити броколі

Броколі вважається одним із найкорисніших овочів і підходить для харчування дітей, дорослих та людей старшого віку. Вона низькокалорійна, але водночас багата на вітаміни, мінерали й клітковину.

Багато хто вважає, що варити броколі просто: достатньо закинути у воду, довести до кипіння і чекати, поки вона звариться. Але це не так. Цей зелений овоч потребує обережного приготування, щоб зберегти свій яскравий колір, текстуру і поживні речовини. Разом з News&Blog розповідаємо, як правильно варити броколі.

Як готувати броколі

Найпоширеніша помилка у приготуванні броколі — переварювання. Через це броколі стає водянистою, втрачає яскраво-зелений колір і більшість вітамінів.

Перед приготуванням суцвіття потрібно добре промити під проточною водою та розділити на однакові шматочки. Якщо стебло занадто тверде, його краще зрізати.

Один із найкращих способів приготування броколі — бланшування. Це коротке варіння з подальшим різким охолодженням у крижаній воді. Такий спосіб допомагає зберегти колір, легку хрусткість і максимум корисних речовин.

Для цього у великій каструлі доведіть воду до активного кипіння, додайте трохи солі та дрібку цукру, після чого опустіть суцвіття броколі. Варити потрібно лише 2–3 хвилини. Паралельно варто підготувати миску з холодною водою та льодом. Готову капусту швидко перекладіть у крижану воду на одну-дві хвилини, щоб зупинити процес готування. Потім відкиньте броколі на друшляк.

Також броколі можна готувати на парі. Зазвичай достатньо 5–7 хвилин, щоб суцвіття стали м’якими, але не розвареними.

Ще один варіант — швидке обсмажування на сковороді з невеликою кількістю олії. У такому випадку броколі набуває легкої скоринки, залишаючись ніжною всередині. Запікання в духовці надає капусті приємного горіхового смаку та апетитної рум’яності. Скропіть суцвіття оливковою олією, посипте сіллю та перцем, а потім запікайте при температурі 200 °C протягом 15-20 хвилин, доки вона не стане м’якою.