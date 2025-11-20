Корисно та шалено смачно: як приготувати запіканку з броколі
-
-
Ця страва залишається смачною навіть у холодному вигляді
Є кілька способів смачно приготувати броколі — зварити суп або посмажити в клярі. А ще цей овоч може стати основою для смачної запіканки. Особливо якщо додати до капусти ще й м'ясо. Запіканка з броколі, куркою та солодким перцем виходить дуже соковитою, легкою та ароматною. Це ідеальний варіант корисної та швидкої у приготуванні страви.
Рецептом у своєму Instagram поділилася фудблогерка @nata.cooking. Запіканку можна подавати як самостійну страву або з легким салатом — вона смачна і гарячою, і холодною, тож чудово підходить для обіду на роботу чи на вечерю.
Інгредієнти
- Броколі — 500 г
- Куряче філе — 500 г
- Солодкий перець (болгарський) — 1 великий
- Сіль, чорний перець, спеції до курки (за бажанням паприка, куркума, італійські трави)
Для заливки:
- Яйця — 5–7 шт.
- Вершки (10–20%) або молоко — 150–200 мл
- Сіль, перець
- Моцарела (або будь-який сир, що добре плавиться) — 100–120 г
Етапи приготування
- Розділіть броколі на невеликі суцвіття та бланшуйте в киплячій підсоленій воді 1–2 хвилини. Відразу дістаньте та облийте холодною водою (або перекладіть у лід), щоб зберегти яскравий зелений колір.
- Куряче філе наріжте невеликими шматочками, посоліть, поперчіть, додайте улюблені спеції й обсмажте на сковороді до готовності (7–10 хвилин).
- Болгарський перець наріжте тонкою соломкою.
- У форму для запікання викладіть шарами або просто перемішайте: броколі, обсмажену курку і перець.
- Для заливки збийте яйця з вершками, посоліть, поперчіть. Натріть моцарелу на тертці та додайте половину в заливку, а решту залиште для посипання зверху.
- Залийте інгредієнти у формі яєчно-вершковою сумішшю, зверху посипте сиром, який залишився.
- Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 40–45 хвилин до золотистої скоринки.