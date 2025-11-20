Корисно та шалено смачно: як приготувати запіканку з броколі

Ця страва залишається смачною навіть у холодному вигляді

Є кілька способів смачно приготувати броколі — зварити суп або посмажити в клярі. А ще цей овоч може стати основою для смачної запіканки. Особливо якщо додати до капусти ще й м'ясо. Запіканка з броколі, куркою та солодким перцем виходить дуже соковитою, легкою та ароматною. Це ідеальний варіант корисної та швидкої у приготуванні страви.

Рецептом у своєму Instagram поділилася фудблогерка @nata.cooking. Запіканку можна подавати як самостійну страву або з легким салатом — вона смачна і гарячою, і холодною, тож чудово підходить для обіду на роботу чи на вечерю.

Інгредієнти

Броколі — 500 г

Куряче філе — 500 г

Солодкий перець (болгарський) — 1 великий

Сіль, чорний перець, спеції до курки (за бажанням паприка, куркума, італійські трави)

Для заливки:

Яйця — 5–7 шт.

Вершки (10–20%) або молоко — 150–200 мл

Сіль, перець

Моцарела (або будь-який сир, що добре плавиться) — 100–120 г

Етапи приготування