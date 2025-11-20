Рус

Корисно та шалено смачно: як приготувати запіканку з броколі

Наталя Граковська
Запіканка з броколі та курячим філе
Запіканка з броколі та курячим філе. Фото Скріншот Instagram/nata.cooking, колаж "Телеграф"

Ця страва залишається смачною навіть у холодному вигляді

Є кілька способів смачно приготувати броколі — зварити суп або посмажити в клярі. А ще цей овоч може стати основою для смачної запіканки. Особливо якщо додати до капусти ще й м'ясо. Запіканка з броколі, куркою та солодким перцем виходить дуже соковитою, легкою та ароматною. Це ідеальний варіант корисної та швидкої у приготуванні страви.

Рецептом у своєму Instagram поділилася фудблогерка @nata.cooking. Запіканку можна подавати як самостійну страву або з легким салатом — вона смачна і гарячою, і холодною, тож чудово підходить для обіду на роботу чи на вечерю.

Інгредієнти

  • Броколі — 500 г
  • Куряче філе — 500 г
  • Солодкий перець (болгарський) — 1 великий
  • Сіль, чорний перець, спеції до курки (за бажанням паприка, куркума, італійські трави)

Для заливки:

  • Яйця — 5–7 шт.
  • Вершки (10–20%) або молоко — 150–200 мл
  • Сіль, перець
  • Моцарела (або будь-який сир, що добре плавиться) — 100–120 г

Етапи приготування

  1. Розділіть броколі на невеликі суцвіття та бланшуйте в киплячій підсоленій воді 1–2 хвилини. Відразу дістаньте та облийте холодною водою (або перекладіть у лід), щоб зберегти яскравий зелений колір.
  2. Куряче філе наріжте невеликими шматочками, посоліть, поперчіть, додайте улюблені спеції й обсмажте на сковороді до готовності (7–10 хвилин).
  3. Болгарський перець наріжте тонкою соломкою.
  4. У форму для запікання викладіть шарами або просто перемішайте: броколі, обсмажену курку і перець.
  5. Для заливки збийте яйця з вершками, посоліть, поперчіть. Натріть моцарелу на тертці та додайте половину в заливку, а решту залиште для посипання зверху.
  6. Залийте інгредієнти у формі яєчно-вершковою сумішшю, зверху посипте сиром, який залишився.
  7. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 40–45 хвилин до золотистої скоринки.
#Рецепти #Запіканка #Броколі