Минтай у Varus продають за пів ціни: як приготувати рибу, щоб була соковитою (відео)
Готується просто і виходить неймовірно соковито та смачно
Минтай — одна з найдоступніших риб, яку легко перетворити на соковиту й ароматну страву. Зараз є гарна можливість зробити це, не витративши багато грошей. У мережі Varus на минтай діє знижка: замість 25,99 гривень за 100 г його можна купити всього за 11,99 гривень, тобто за пів ціни.
Часто минтай не купують, бо вважають цю рибу сухою. Але якщо правильно її замаринувати та посмажити з цибулею під ніжним сметанним соусом, минтай вийде соковитим і м'яким. Ця страва підійде як для повсякденної вечері, так і для тих випадків, коли хочеться приготувати щось просте, але смачне. Як приготувати минтай, щоб він був соковитим, показали на YouTube-каналі "Будні майстра".
Інгредієнти
Для риби та маринаду:
- Минтай (або хек) — 1 кг
- Приправа до риби – 1 ч. л.
- Сіль — 1 ч. л.
- Копчена паприка — 0,5 ч. л.
- Чорний перець — за смаком
- Гірчиця в зернах – 1 ч. л.
- Рослинна олія — 1 ст. л.
- Борошно — для панірування
Для овочевої подушки:
- Цибуля — 2-3 шт.
- Вершкове масло — 20 г
- Рослинна олія — для смаження
- Дрібка соди
Для соусу:
- Сметана (15%) — 350-400 г
- Овочева приправа – 1 ч. л.
- Сушена зелень — щіпка
- Борошно — 1 ч. л.
- Часник — 1 зубчик
- Вода — 100 мл
- Сіль та перець — за смаком
Приготування
- Минтай наріжте порційними шматочками завтовшки близько 3–4 см. Перекладіть у миску, додайте сіль, спеції, копчену паприку, перець і зерна гірчиці. Влийте рослинну олію та добре перемішайте. Залиште маринуватися приблизно на 20 хвилин.
- Цибулю наріжте півкільцями або кубиками. Розігрійте сковорідку, додайте вершкове та трохи рослинної олії. Викладіть цибулю й готуйте на середньому вогні до м'якості. Додайте дрібку соди й активно помішуйте ще 1–2 хвилини — цибуля швидко стане золотистою та злегка карамелізованою.
- Шматочки риби запаніруйте в борошні (зручно зробити це в пакеті, щоб рівномірно покрити рибу). Викладіть їх прямо на шар цибулі. Накрийте кришкою та смажте близько 4–5 хвилин на вогні, трохи нижчому за середній. Потім обережно переверніть і готуйте ще стільки ж.
- Для соусу змішайте сметану, спеції, сушену зелень, сіль, перець, борошно та подрібнений часник. Рівномірно розподіліть соус по рибі, влийте воду. Накрийте кришкою, доведіть до кипіння й тушкуйте на слабкому вогні 8–10 хвилин.
Готова страва виходить дуже ніжною, з насиченим смаком та ароматом. Подавайте минтай гарячим — він чудово поєднується з картопляним пюре, рисом або просто свіжим хлібом.