Минтай у Varus продають за пів ціни: як приготувати рибу, щоб була соковитою (відео)

Готується просто і виходить неймовірно соковито та смачно

Минтай — одна з найдоступніших риб, яку легко перетворити на соковиту й ароматну страву.

Часто минтай не купують, бо вважають цю рибу сухою. Але якщо правильно її замаринувати та посмажити з цибулею під ніжним сметанним соусом, минтай вийде соковитим і м'яким. Ця страва підійде як для повсякденної вечері, так і для тих випадків, коли хочеться приготувати щось просте, але смачне. Як приготувати минтай, щоб він був соковитим, показали на YouTube-каналі "Будні майстра".

Інгредієнти

Для риби та маринаду:

Минтай (або хек) — 1 кг

Приправа до риби – 1 ч. л.

Сіль — 1 ч. л.

Копчена паприка — 0,5 ч. л.

Чорний перець — за смаком

Гірчиця в зернах – 1 ч. л.

Рослинна олія — 1 ст. л.

Борошно — для панірування

Для овочевої подушки:

Цибуля — 2-3 шт.

Вершкове масло — 20 г

Рослинна олія — для смаження

Дрібка соди

Для соусу:

Сметана (15%) — 350-400 г

Овочева приправа – 1 ч. л.

Сушена зелень — щіпка

Борошно — 1 ч. л.

Часник — 1 зубчик

Вода — 100 мл

Сіль та перець — за смаком

Приготування

Минтай наріжте порційними шматочками завтовшки близько 3–4 см. Перекладіть у миску, додайте сіль, спеції, копчену паприку, перець і зерна гірчиці. Влийте рослинну олію та добре перемішайте. Залиште маринуватися приблизно на 20 хвилин. Цибулю наріжте півкільцями або кубиками. Розігрійте сковорідку, додайте вершкове та трохи рослинної олії. Викладіть цибулю й готуйте на середньому вогні до м'якості. Додайте дрібку соди й активно помішуйте ще 1–2 хвилини — цибуля швидко стане золотистою та злегка карамелізованою. Шматочки риби запаніруйте в борошні (зручно зробити це в пакеті, щоб рівномірно покрити рибу). Викладіть їх прямо на шар цибулі. Накрийте кришкою та смажте близько 4–5 хвилин на вогні, трохи нижчому за середній. Потім обережно переверніть і готуйте ще стільки ж. Для соусу змішайте сметану, спеції, сушену зелень, сіль, перець, борошно та подрібнений часник. Рівномірно розподіліть соус по рибі, влийте воду. Накрийте кришкою, доведіть до кипіння й тушкуйте на слабкому вогні 8–10 хвилин.

Готова страва виходить дуже ніжною, з насиченим смаком та ароматом. Подавайте минтай гарячим — він чудово поєднується з картопляним пюре, рисом або просто свіжим хлібом.