Минтай в Varus продают за полцены: как приготовить рыбу, чтобы была сочной (видео)

Готовится просто и получается невероятно сочно и вкусно

Минтай — одна из самых доступных рыб, которую легко превратить в сочное и ароматное блюдо.

Часто минтай не покупают, потому что считают эту рыбу сухой. Но если правильно ее замариновать и пожарить с луком под нежным сметанным соусом, минтай получится сочными мягким. Это блюдо подойдет как для повседневного ужина, так и для тех случаев, когда хочется приготовить что-то простое, но вкусное. Как приготовить минтай, чтобы он был сочным, показали на YouTube-канале "Будні майстра".

Ингредиенты

Для рыбы и маринада:

Минтай (или хек) — 1 кг

Приправа к рыбе — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Копчёная паприка — 0,5 ч. л.

Чёрный перец — по вкусу

Горчица в зёрнах — 1 ч. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Мука — для панировки

Для овощной подушки:

Лук — 2–3 шт.

Сливочное масло — 20 г

Растительное масло — для жарки

Щепотка соды

Для соуса:

Сметана (15%) — 350–400 г

Овощная приправа — 1 ч. л.

Сушёная зелень — щепотка

Мука — 1 ч. л.

Чеснок — 1 зубчик

Вода — 100 мл

Соль и перец — по вкусу

Приготовление

Минтай нарежьте порционными кусочками толщиной около 3–4 см. Переложите в миску, добавьте соль, специи, копчёную паприку, перец и зёрна горчицы. Влейте растительное масло и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться примерно на 20 минут. Лук нарежьте полукольцами или кубиками. Разогрейте сковороду, добавьте сливочное и немного растительного масла. Выложите лук и готовьте на среднем огне до мягкости. Добавьте щепотку соды и активно помешивайте ещё 1–2 минуты — лук быстро станет золотистым и слегка карамелизированным. Кусочки рыбы запанируйте в муке (удобно сделать это в пакете, чтобы равномерно покрыть рыбу). Выложите их прямо на слой лука. Накройте крышкой и жарьте около 4–5 минут на огне чуть ниже среднего. Затем аккуратно переверните и готовьте ещё столько же. Для соуса смешайте сметану, специи, сушёную зелень, соль, перец, муку и измельчённый чеснок. Равномерно распределите соус по рыбе, влейте воду. Накройте крышкой, доведите до кипения и тушите на слабом огне 8–10 минут.

Готовое блюдо получается очень нежным, с насыщенным вкусом и ароматом. Подавайте минтай горячим — он отлично сочетается с картофельным пюре, рисом или просто свежим хлебом.