Шинка у великодній кошик: як приготувати вдома та зекономити до 600 гривень

Домашня шинка до Великодня — це не лише смачно, а й вигідно

Крім яєць та паски, до великоднього кошика зазвичай кладуть і шинку. У супермаркетах ціна на цей м’ясний делікатес коливається від 400 до 900 гривень. Проте можна значно зекономити, якщо приготувати шинку вдома. Свинячий биток для домашньої шинки легко знайти за акційною ціною близько 234 грн. У порівнянні навіть із найдешевшими варіантами з магазину економія складе до 170 грн, а з найдорожчими — до 600 грн.

Ще один плюс — приготувати домашню шинку дуже просто. Основний час займає маринування та запікання, а сам процес дуже простий. У результаті шинка виходить соковитою, ароматною і нічим не гіршою, а часто навіть смачнішою за магазинну. Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася кулінарна блогерка Валентина Гайдукова.

Як приготувати домашню шинку

Для приготування вам знадобиться 1 кг свинячого битка, по 10 г нітритної та звичайної солі, а також спеції: паприка, чорний мелений перець, сушений часник і, за бажанням, приправа до м’яса.

Спочатку м’ясо потрібно ретельно натерти сумішшю нітритної та звичайної солі. Після цього щільно загорнути його в харчову плівку і залишити в холодильнику на 2 доби. За цей час воно добре просолиться і стане більш щільним за текстурою. Далі м’ясо слід дістати, промити від залишків солі холодною водою і ретельно обсушити паперовими рушниками. Наступний крок — спеції. Рівномірно натріть ними шматок м’яса з усіх боків, щоб утворилася ароматна скоринка. Підготовлене м’ясо викладіть на деко та запікайте приблизно 4 години при температурі 80°C. Важливо не накривати його під час запікання — так шинка поступово підсушиться зовні, але залишиться соковитою всередині. Після приготування шинку потрібно повністю охолодити, а вже потім перекласти в холодильник для зберігання.

Подавати домашню шинку можна як частину великоднього кошика разом із яйцями, хріном і паскою, або ж нарізати тонкими шматочками для бутербродів. Вона добре поєднується зі свіжими овочами, гірчицею, хріном чи домашніми соусами, а також стане чудовою основою для святкових закусок чи м’ясної тарілки.