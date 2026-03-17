Ця паска вийде пухкою навіть у новачків: перевірений рецепт

Великодня випічка — це не просто десерт, а важлива частина святкової традиції

Домашня паска — це завжди більше, ніж просто випічка. Саме тому багато хто шукає перевірені рецепти, за якими пухка та ароматна випічка виходить з першого разу. Один із таких варіантів — рецепт паски з дріжджового тіста на молоці.

Особливу роль у цьому рецепті відіграють дріжджі. Саме вони відповідають за те, щоб паска була повітряною та легкою. Для досягнення найкращого результату краще використовувати свіжі пресовані дріжджі. Водночас їх можна замінити і сухими, але брати їх втричі менше.

Перевіреним рецептом пухкої паски на дріжджовому тісті поділився кулінар Іван Янюк на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти:

Молоко — 500 мл

Цукор — 250 г.

Пресовані дріжджі — 50 г.

Борошно — 1,1 кг

Апельсин — 1 шт.

Жовток — 5 шт.

Вершкове масло — 200 г. (82.5%)

Соняшникова олія — 30 г.

Родзинки (по бажанню)

Дрібка солі

Спосіб приготування:

У глибоку миску влийте 500 мл теплого молока, щоб дріжджі краще активувалися. Додайте 3 ст. л. цукру (із загальної ваги 250 г) та 50 г пресованих дріжджів. Розтирайте дріжджі руками у дрібну крихту. Додайте 5 ст. л. борошна (із загальної ваги 1 кг). Інтенсивно перемішайте вінчиком до однорідності, накрийте рушником і залиште у теплому місці на 20–30 хвилин. На поверхні має з’явитися активна піна.

Поки опара підходить, натріть цедру одного апельсина, змішайте з цукром та перетріть руками, щоб цукор став вологим і ароматним. Додайте до цукру 5 курячих жовтків та перемішайте вінчиком. Введіть 200 г м’якого вершкового масла.

На поверхні опари має бути активна піна.

З’єднайте готову опару з масляно-жовтковою сумішшю. Перемішайте. Поступово всипайте решту борошна. Додайте дрібку солі. Починайте замішувати тісто силіконовою лопаткою, а коли інгредієнти поєднаються — продовжуйте замішувати руками. Коли борошно вмішане, додайте 30 мл соняшникової олії. Далі вимішуйте тісто руками протягом 10 хвилин.

Змастіть велику миску олією, покладіть туди тісто, накрийте плівкою або рушником. Залиште в теплі на 1–1,5 години, поки воно не збільшиться у 2–3 рази. Розділіть тісто на частини. Для форми діаметром 13 см оптимальна вага заготовки — 400–420 г. Сформуйте з кожної частини гладку кульку, підтягуючи краї донизу, і викладіть у силіконізовані паперові форми. Тісто має заповнити форму наполовину.

Після розстоювання тісто на паску має збільшитися у 2–3 рази.

Поставте форми на решітку, накрийте рушником і залиште ще на 40–60 хвилин. Паски мають вирости майже до країв форми. Розігрійте духовку до 180°C (режим "Верх-Ниж", без конвекції). Випікайте на найнижчому рівні протягом 30–40 хвилин. Якщо верхівки пасок починають швидко темніти, за 20 хвилин до кінця накрийте їх фольгою.

