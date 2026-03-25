Ветчина в пасхальную корзину: как приготовить дома и сэкономить до 600 гривен

Домашняя ветчина к Пасхе – это не только вкусно, но и выгодно

Кроме яиц и паски, в пасхальную корзину обычно кладут и ветчину. В супермаркетах цена на мясной деликатес колеблется от 400 до 900 гривен. Однако можно значительно сэкономить, если приготовить ветчину дома. Свиной биток для домашней ветчины можно найти по акционной цене около 234 грн. По сравнению даже с самыми дешевыми вариантами из магазина экономия составит до 170 грн, а с самыми дорогими – до 600 грн.

Цены на готовую ветчину и свинину

Еще один плюс – приготовить домашнюю ветчину очень просто. Основное время занимает маринование и запекание, а сам процесс очень простой. В результате ветчина получается сочной, ароматной и ничем не хуже, а часто даже вкуснее магазинной. Рецептом на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогер Валентина Гайдукова.

Как приготовить домашнюю ветчину

Для приготовления вам понадобится 1 кг свиного битка, по 10 г нитритной и обыкновенной соли, а также специи : паприка, черный молотый перец, сушеный чеснок и, по желанию, приправа к мясу.

Сначала мясо нужно тщательно натереть смесью нитритной и обыкновенной соли. После этого плотно завернуть его в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 2 дня. За это время оно хорошо просолится и станет более плотным по текстуре. Далее мясо следует достать, промыть от остатков соли холодной водой и тщательно обсушить бумажными полотенцами. Следующий шаг – специи. Равномерно натрите ими кусок мяса со всех сторон, чтобы образовалась ароматная корочка. Подготовленное мясо выложите на противень и запекайте около 4 часов при температуре 80°C. Важно не накрывать его во время запекания – так ветчина постепенно подсушится снаружи, но останется сочной внутри. После приготовления ветчину нужно полностью охладить, а уже затем переложить в холодильник для хранения.

Подавать домашнюю ветчину можно как часть пасхальной корзины вместе с яйцами, хреном и пасхой, или же нарезать тонкими кусочками для бутербродов. Она хорошо сочетается со свежими овощами, горчицей, хреном или домашними соусами, а также станет отличной осноовой для праздничных закусок или мясной тарелки.