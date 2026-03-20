Будуть жовтими, наче сонечко: ця спеція пофарбує яйця у неймовірний жовтий колір (відео)

Дізнайтесь, як зробити жовтий колір крашанок без магазинних барвників

Під час підготовки до Великодня треба подбати не тільки про випікання смачної паски, а й про ще один важливий атрибут цього свята — крашанки. Яйця на Великдень можна пофарбувати покупними барвниками або використати натуральні аналоги, які точно є вдома. Яйця синього кольору вийдуть, якщо їх фарбувати червонокачанною капустою. А от якщо треба отримати жовті яйця, допоможе куркума.

Як пофарбувати яйця в жовтий колір

Щоб результат був вдалим, варто заздалегідь підготувати яйця. Добре помийте їх та протріть оцтом. Це допоможе фарбі лягти рівно, без плям. А для того, щоб шкаралупа не тріснула під час варіння, заздалегідь дістаньте яйця з холодильника і опускайте у холодну воду, а не в окріп.

Налийте в каструлю один літр води. Додайте одну столову ложку солі, три столові ложки куркуми, дві столові ложки оцту та перемішайте. Обережно викладіть яйця так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Доведіть до кипіння і варіть приблизно 8 хвилин. Після цього зніміть каструлю з вогню і залиште яйця у відварі ще на деякий час. Що довше вони настоюються, то насиченішим буде колір. Готові яйця дістаньте, дайте їм висохнути та за бажанням натріть невеликою кількістю олії для блиску.

Відвар із куркуми можна використати повторно. Якщо додати до нього каркаде, вийде незвичний оливковий відтінок для наступної партії крашанок.