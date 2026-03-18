Сирна паска у шоколаді: як зробити десерт ефектним і ніжним одночасно (відео)

Марія Швець
Сирна паска в шоколаді. Фото Згенеровано ШІ

Така паска готується швидше, ніж класична

До Великодня зазвичай готують повітряну паску, яку не треба місити руками, або класичну дріжджову випічку. Але сьогодні ми пропонуємо оригінальний варіант — ніжну сирну паску у шоколадному корпусі, яка поєднує легкість і святкову презентацію. Для найкращого смаку важливо обирати свіжий сир із високим відсотком жирності та якісні вершки, а шоколад — без додаткових наповнювачів і з хорошою текстурою, щоб корпус був міцним і глянцевим. Враховуйте, що занадто рідкі жовтки або гарячі вершки можуть змінити консистенцію заварної частини, тому дотримуйтесь температури і часу приготування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати сирну паску в шоколаді

Інгредієнти:

Шоколадний корпус:

  • білий шоколад – 120 г;
  • жиророзчинний барвник – за бажанням;

Сирна частина:

  • сир 9% – 300 г;
  • вершки 30–33% – 90 г;
  • вершкове масло кімнатної температури – 60 г;
  • цукор – 60 г;
  • білий шоколад – 36 г;
  • жовтки – 2 шт.;
  • цукати (можна замінити на горіхи або сухофрукти) – 90 г;

Спосіб приготування:

1. Приготувати шоколадний корпус.

  • Форму поставити в морозилку на кілька хвилин.
  • Шоколад розтопити імпульсами по 10–15 секунд у мікрохвильовці, щоразу перемішуючи.
  • Вилити шоколад у форму, рівномірно розподілити по стінках і поставити в морозилку на 5 хвилин.
  • Коли шар схопився, нанести другий шар для міцності та знову охолодити.

2. Підготувати сирну основу.

  • Сир протерти через сито та змішати з м’яким вершковим маслом.

3. Приготувати заварну частину.

  • Жовтки збити з цукром до світлої маси.
  • Вершки підігріти, не доводячи до кипіння, і тонкою цівкою влити в жовтки, постійно помішуючи.
  • Ставити на маленький вогонь і варити 1–1,5 хвилини до загустіння.
  • Додати білий шоколад, перемішати та охолодити до кімнатної температури.

4. Зібрати паску.

  • Змішати сирну масу із заварною частиною, додати цукати.
  • Викласти у шоколадну форму та поставити в морозилку мінімум на 4–6 годин.
  • Акуратно зняти форму та перекласти паску в холодильник для розморожування.
  • Перед подачею можна залишити на ніч у холодильнику, щоб десерт досяг оптимальної текстури.

Як і з чим подавати

Сирну паску краще подавати охолодженою, щоб вона зберігала форму при нарізанні. Для святкової подачі можна прикрасити верхівку цукатами, свіжими ягодами або тонкою цедрою лимона. Така паска добре поєднується з легким фруктовим соусом, ягідним компотом або класичним чаєм і стане центральною стравою святкового столу. Також її можна нарізати порційними шматочками та подавати з невеликим десертним келихом молочного або білого шоколаду.

