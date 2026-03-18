Сирна паска у шоколаді: як зробити десерт ефектним і ніжним одночасно (відео)
Така паска готується швидше, ніж класична
До Великодня зазвичай готують повітряну паску, яку не треба місити руками, або класичну дріжджову випічку. Але сьогодні ми пропонуємо оригінальний варіант — ніжну сирну паску у шоколадному корпусі, яка поєднує легкість і святкову презентацію. Для найкращого смаку важливо обирати свіжий сир із високим відсотком жирності та якісні вершки, а шоколад — без додаткових наповнювачів і з хорошою текстурою, щоб корпус був міцним і глянцевим. Враховуйте, що занадто рідкі жовтки або гарячі вершки можуть змінити консистенцію заварної частини, тому дотримуйтесь температури і часу приготування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".
Як приготувати сирну паску в шоколаді
Інгредієнти:
Шоколадний корпус:
- білий шоколад – 120 г;
- жиророзчинний барвник – за бажанням;
Сирна частина:
- сир 9% – 300 г;
- вершки 30–33% – 90 г;
- вершкове масло кімнатної температури – 60 г;
- цукор – 60 г;
- білий шоколад – 36 г;
- жовтки – 2 шт.;
- цукати (можна замінити на горіхи або сухофрукти) – 90 г;
Спосіб приготування:
1. Приготувати шоколадний корпус.
- Форму поставити в морозилку на кілька хвилин.
- Шоколад розтопити імпульсами по 10–15 секунд у мікрохвильовці, щоразу перемішуючи.
- Вилити шоколад у форму, рівномірно розподілити по стінках і поставити в морозилку на 5 хвилин.
- Коли шар схопився, нанести другий шар для міцності та знову охолодити.
2. Підготувати сирну основу.
- Сир протерти через сито та змішати з м’яким вершковим маслом.
3. Приготувати заварну частину.
- Жовтки збити з цукром до світлої маси.
- Вершки підігріти, не доводячи до кипіння, і тонкою цівкою влити в жовтки, постійно помішуючи.
- Ставити на маленький вогонь і варити 1–1,5 хвилини до загустіння.
- Додати білий шоколад, перемішати та охолодити до кімнатної температури.
4. Зібрати паску.
- Змішати сирну масу із заварною частиною, додати цукати.
- Викласти у шоколадну форму та поставити в морозилку мінімум на 4–6 годин.
- Акуратно зняти форму та перекласти паску в холодильник для розморожування.
- Перед подачею можна залишити на ніч у холодильнику, щоб десерт досяг оптимальної текстури.
Як і з чим подавати
Сирну паску краще подавати охолодженою, щоб вона зберігала форму при нарізанні. Для святкової подачі можна прикрасити верхівку цукатами, свіжими ягодами або тонкою цедрою лимона. Така паска добре поєднується з легким фруктовим соусом, ягідним компотом або класичним чаєм і стане центральною стравою святкового столу. Також її можна нарізати порційними шматочками та подавати з невеликим десертним келихом молочного або білого шоколаду.