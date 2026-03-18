Сирна паска у шоколаді: як зробити десерт ефектним і ніжним одночасно (відео)

Така паска готується швидше, ніж класична

До Великодня зазвичай готують повітряну паску, яку не треба місити руками, або класичну дріжджову випічку. Але сьогодні ми пропонуємо оригінальний варіант — ніжну сирну паску у шоколадному корпусі, яка поєднує легкість і святкову презентацію. Для найкращого смаку важливо обирати свіжий сир із високим відсотком жирності та якісні вершки, а шоколад — без додаткових наповнювачів і з хорошою текстурою, щоб корпус був міцним і глянцевим. Враховуйте, що занадто рідкі жовтки або гарячі вершки можуть змінити консистенцію заварної частини, тому дотримуйтесь температури і часу приготування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати сирну паску в шоколаді

Інгредієнти:

Шоколадний корпус:

білий шоколад – 120 г;

жиророзчинний барвник – за бажанням;

Сирна частина:

сир 9% – 300 г;

вершки 30–33% – 90 г;

вершкове масло кімнатної температури – 60 г;

цукор – 60 г;

білий шоколад – 36 г;

жовтки – 2 шт.;

цукати (можна замінити на горіхи або сухофрукти) – 90 г;

Спосіб приготування:

1. Приготувати шоколадний корпус.

Форму поставити в морозилку на кілька хвилин.

Шоколад розтопити імпульсами по 10–15 секунд у мікрохвильовці, щоразу перемішуючи.

Вилити шоколад у форму, рівномірно розподілити по стінках і поставити в морозилку на 5 хвилин.

Коли шар схопився, нанести другий шар для міцності та знову охолодити.

2. Підготувати сирну основу.

Сир протерти через сито та змішати з м’яким вершковим маслом.

3. Приготувати заварну частину.

Жовтки збити з цукром до світлої маси.

Вершки підігріти, не доводячи до кипіння, і тонкою цівкою влити в жовтки, постійно помішуючи.

Ставити на маленький вогонь і варити 1–1,5 хвилини до загустіння.

Додати білий шоколад, перемішати та охолодити до кімнатної температури.

4. Зібрати паску.

Змішати сирну масу із заварною частиною, додати цукати.

Викласти у шоколадну форму та поставити в морозилку мінімум на 4–6 годин.

Акуратно зняти форму та перекласти паску в холодильник для розморожування.

Перед подачею можна залишити на ніч у холодильнику, щоб десерт досяг оптимальної текстури.

Як і з чим подавати

Сирну паску краще подавати охолодженою, щоб вона зберігала форму при нарізанні. Для святкової подачі можна прикрасити верхівку цукатами, свіжими ягодами або тонкою цедрою лимона. Така паска добре поєднується з легким фруктовим соусом, ягідним компотом або класичним чаєм і стане центральною стравою святкового столу. Також її можна нарізати порційними шматочками та подавати з невеликим десертним келихом молочного або білого шоколаду.