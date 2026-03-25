Краффин вместо паски: рецепт нежной выпечки на Пасху (видео)

Готовится не сложнее традиционной паски

Крафин – вкусная и необычная по форме выпечка. По своей сути это гибрид слоеного круассана и маффина, который придумал кондитер из Мельбурна Кейт Рейд. И хотя эта выпечка не похожа на классическую паску, некоторые выпекают краффины на Пасху.

В кулинарном блоге zhuravlina_cooking рассказали, как приготовить нежный крафин, чтобы он вышел с первого раза. Прекрасный вариант для праздничного меню, когда хочется удивить своих близких чем-нибудь новеньким.

Как приготовить краффин-паску

Ингредиенты:

(на 1 большой краффин, разъемная форма, диаметр 16 см, высота 13 см)

молоко теплое — 120 мл

дрожжи сухие – 8 г или прессованные – 21 г

яйца – 2 шт.

сахар — 110 г

ванильный сахар — 10 г

соль – 1/3 ч. л.

сливочное масло — 50 г

мука — 450 г

Начинка:

сливочное масло — 75-80 г

изюм (цукаты) — 110 г

Для того чтобы краффин удался, все продукты должны быть комнатной температуры. Если вы планируете использовать не домашние яйца, а хотите получить насыщенный желтый цвет выпечки, добавьте к тесту 1/3 ч.л. куркумы.

Приготовление

1. В миске соедините яйца, соль, сахар и ванильный сахар. Взбейте венчиком до легкой пены. Добавьте растопленное масло и дрожжи (если используете прессованные — предварительно разотрите их с сахаром). Влейте теплое молоко. Постепенно добавляйте просеянную муку. Вымешивайте тесто сначала ложкой, затем руками на поверхности. Должно получиться эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

2. Переложите тесто в смазанную растительным маслом миску, накройте пищевой пленкой, полотенцем и поставьте в теплое место на 1-1,5 часа.

3. Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность, растяните его руками, затем скалкой, чтобы толщина теста была 3-4 мм. Сверху смажьте мягким сливочным маслом и посыпьте изюмом и цукатами.

4. Сверните тесто в плотный рулет по длинной стороне. Острым ножом разрежьте рулет вдоль пополам, но оставьте 2 см с одного края неразрезанными. Теперь закручивайте одну часть рулета "улиткой" наружу (разрезом вверх, чтобы было видно слои), а затем вторую часть поднимайте и выкладывайте сверху.

Как приготовить краффин на Пасху

5. Поместите краффин в форму, накройте пленкой и дайте отдохнуть еще 30–40 минут. Выпекайте при температуре 170–180°C в течение 45–50 минут. Если верх начнет слишком быстро румяниться, накройте его фольгой.