Від 129 гривень: як приготувати соковитий рулет зі свинячої рульки до свята

Виходить смачно і без переплат

Святкове застілля, в тому числі і на Великдень, не обходиться без м’ясних закусок. Щоб смачно поїсти, зовсім не обов’язково купувати дорогі делікатеси. Раніше ми розповідали, як зекономити та самостійно приготувати шинку. Тепер пропонуємо звернути увагу на ще одну бюджетну та дуже смачну страву — рулет зі свинячої рульки.

Свиняча рулька містить ніжне м’ясо, жир і сполучні тканини. Саме завдяки цьому після тривалого приготування вона стає соковитою та добре тримає форму. У мережах супермаркетів зараз її можна знайти приблизно від 129 грн за кілограм. Обираючи рульку, звертайте увагу на світлий колір шкіри, відсутність стороннього запаху та щільність м’яса.

Ціни на рульку в супермаркетах

Додавши всього кілька простих приправ, ви отримаєте ароматну та апетитну м’ясну закуску без переплат. Як приготувати рулет з рульки, показали в блозі zoshyt.receptiv.

Інгредієнти:

1 свиняча рулька (приблизно 1,3 кг)

сіль

чорний мелений перець

мускатний горіх

5–6 зубчиків часнику

французька гірчиця в зернах

Приготування

Рульку ретельно очистіть і добре вимийте. Розріжте її вздовж і акуратно вийміть кістку. М’ясо накрийте харчовою плівкою та добре відбийте, щоб воно стало більш рівним і м’яким. Після цього посоліть, поперчіть і злегка посипте мускатним горіхом. Часник натріть або пропустіть через прес і рівномірно розподіліть по поверхні м’яса. Додайте французьку гірчицю в зернах і добре розмастіть. Сформуйте щільний рулет і щільно обгорніть його харчовою плівкою з усіх боків. Перекладіть у каструлю, залийте холодною водою та поставте на вогонь. Після закипання варіть на слабкому вогні близько 3 годин. Готовий рулет ще гарячим дістаньте з води та покладіть під прес до повного охолодження — так він набуде гарної форми і буде легко нарізатися.

Як подавати

Рулет з рульки найкраще подавати охолодженим, попередньо нарізавши його тонкими скибками. Він ідеально смакує з чорним хлібом, гірчицею або хріном. Також його можна доповнити солоними огірками, квашеною капустою чи свіжими овочами.