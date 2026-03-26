От 129 гривен: как приготовить сочный рулет из свиной рульки к празднику (видео)

Праздничное застолье, в том числе и на Пасху, не обходится без мясных закусок. Чтобы вкусно поесть, совсем не обязательно покупать дорогие деликатесы. Раньше мы рассказывали, как сэкономить и самостоятельно приготовить ветчину. Теперь предлагаем обратить внимание на еще одно бюджетное и вкусное блюдо — рулет из свиной рульки.

Свиная рулька содержит нежное мясо, жир и соединительные ткани. Именно благодаря этому после продолжительного приготовления она становится сочной и хорошо держит форму. В супермаркетах сейчас ее можно найти от 129 грн за килограмм. Выбирая рульку, обращайте внимание на светлый цвет кожи, отсутствие постороннего запаха и плотность мяса.

Добавив всего несколько простых приправ, вы получите ароматную и аппетитную мясную закуску без переплат. Как приготовить рулет из рульки, показали в блоге zoshyt.receptiv.

Ингредиенты:

1 свиная рулька (примерно 1,3 кг)

соль

черный молотый перец

мускатный орех

5–6 зубчиков чеснока

французская горчица в зернах

Приготовление

Рульку тщательно очистите и хорошо вымойте. Разрежьте ее вдоль и аккуратно извлеките кость. Накройте мясо пищевой пленкой и хорошо отбейте, чтобы оно стало более ровным и мягким. После этого посолите, поперчите и слегка посыпьте мускатным орехом. Чеснок натрите или пропустите через пресс и равномерно распределите по поверхности мяса. Добавьте французскую горчицу в зернах и хорошо размажьте. Сформируйте плотный рулет и плотно оберните его пищевой пленкой со всех сторон. Уложите в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на огонь. После закипания варите на слабом огне около 3 часов. Готовый рулет еще горячим достаньте из воды и положите под пресс до полного охлаждения – так он приобретет хорошую форму и будет легко нарезаться.

Как подавать

Рулет из рульки лучше всего подавать охлажденным, предварительно нарезав его тонкими ломтиками. Он идеально сочетается с черным хлебом, горчицей или хреном. Также его можно дополнить солеными огурцами, квашеной капустой или свежими овощами.