От 129 гривен: как приготовить сочный рулет из свиной рульки к празднику (видео)
Выходит вкусно и без переплат
Праздничное застолье, в том числе и на Пасху, не обходится без мясных закусок. Чтобы вкусно поесть, совсем не обязательно покупать дорогие деликатесы. Раньше мы рассказывали, как сэкономить и самостоятельно приготовить ветчину. Теперь предлагаем обратить внимание на еще одно бюджетное и вкусное блюдо — рулет из свиной рульки.
Свиная рулька содержит нежное мясо, жир и соединительные ткани. Именно благодаря этому после продолжительного приготовления она становится сочной и хорошо держит форму. В супермаркетах сейчас ее можно найти от 129 грн за килограмм. Выбирая рульку, обращайте внимание на светлый цвет кожи, отсутствие постороннего запаха и плотность мяса.
Добавив всего несколько простых приправ, вы получите ароматную и аппетитную мясную закуску без переплат. Как приготовить рулет из рульки, показали в блоге zoshyt.receptiv.
Ингредиенты:
- 1 свиная рулька (примерно 1,3 кг)
- соль
- черный молотый перец
- мускатный орех
- 5–6 зубчиков чеснока
- французская горчица в зернах
Приготовление
- Рульку тщательно очистите и хорошо вымойте. Разрежьте ее вдоль и аккуратно извлеките кость. Накройте мясо пищевой пленкой и хорошо отбейте, чтобы оно стало более ровным и мягким.
- После этого посолите, поперчите и слегка посыпьте мускатным орехом. Чеснок натрите или пропустите через пресс и равномерно распределите по поверхности мяса. Добавьте французскую горчицу в зернах и хорошо размажьте.
- Сформируйте плотный рулет и плотно оберните его пищевой пленкой со всех сторон. Уложите в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на огонь. После закипания варите на слабом огне около 3 часов.
- Готовый рулет еще горячим достаньте из воды и положите под пресс до полного охлаждения – так он приобретет хорошую форму и будет легко нарезаться.
Как подавать
Рулет из рульки лучше всего подавать охлажденным, предварительно нарезав его тонкими ломтиками. Он идеально сочетается с черным хлебом, горчицей или хреном. Также его можно дополнить солеными огурцами, квашеной капустой или свежими овощами.