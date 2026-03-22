Виглядає як дорогий декор із кондитерської, а готується з одного яйця: як приготувати мох для прикрашання паски (відео)

Зелений спонж-бісквіт готується дуже швидко та просто

Випікання паски — один із найважливіших етапів приготування до Великодня. Кожна господиня намагається прикрасити святкову випічку по-особливому, перетворюючи її на справжній витвір мистецтва. Якщо класична біла глазур здається занадто звичною, можна спробувати техніку професійної кухні, яка адаптована для домашніх умов. Наприклад — прикрасити паску молекулярним мохом, або, як його ще називають, спонж-бісквітом. Він нагадує ніжну весняну зелень, а готується дуже просто та швидко.

Як приготувати мох для прикраси випічки

Для створення декору вам знадобиться лише одне яйце, 20 г борошна, 20 г цукру та 5 г розпушувача. Також підготуйте харчовий барвник зеленого кольору та 3–4 паперові стакани, які виконуватимуть роль форми для бісквіту.

Спонж-бісквіт або молекулярний мох використовують для оздоблення кондитерських виробів. Скриншот TikTok/@cook_with_alina_

Усі інгредієнти, крім барвника, збийте міксером до щільної, пишної піни. Маса має помітно збільшитися в об'ємі та стати максимально повітряною, щоб бісквіт вийшов дуже пористим.

Після цього додайте харчовий барвник і акуратно перемішайте до однорідного кольору. Розлийте масу по паперових формах, заповнюючи їх трохи менше ніж наполовину, оскільки бісквіт буде підніматися.

Відправте форми в мікрохвильовку і готуйте 1 хвилину при потужності 600 Вт. Готовий бісквіт дістаньте, дайте йому охолонути, потім акуратно витягніть.

Щоб мох виглядав природно, не ріжте бісквіт ножем, а розірвіть руками на шматочки різного розміру.

Закріплювати шматочки моху необхідно на основу, що ще не застигла. Найкраще для цієї мети підходить білкова глазур або розтоплений шоколад. Такий декор ідеально поєднується із коричневими тонами. Спробуйте доповнити його гніздами з темного шоколаду або тонкими смужками апельсинових цукатів. Також можна посипати мох сублімованою малиною, яка виглядатиме як лісові ягоди або перші квіти.

Спонж-бісквіт можна зберігати в герметичному контейнері або пакеті, але найкраще готувати його прямо в день прикрашання пасок.