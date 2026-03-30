Беріть будь-яку рибу: як смачно запекти філе з овочами (відео)

Наталя Граковська
Запечене рибне філе з овочами
Запечене рибне філе з овочами. Фото Колаж "Телеграфу"

Дізнайтеся рецепт соковитого рибного філе з морквою та цибулею

Запечене рибне філе з овочами під м'яким кремовим соусом — чудовий варіант для повсякденного меню. Страва виходить соковитою, ніжною, без зайвої олії. До того ж до такої риби не обов'язково готувати гарнір.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Panna Lesia. Він зручний тим, що підходить для будь-якого рибного філе. Так можна приготувати хек, мінтай, тріску чи іншу рибу.

Інгредієнти:

  • 400 г рибного філе
  • Сіль за смаком
  • 0,5 чайної ложки чорного перцю
  • 2 столові ложки оливкової олії
  • 2 моркви
  • 2 цибулини
  • 2 столові ложки густого йогурту (або сметани)
  • 2 столові ложки соєвого соусу
  • 1 чайна ложка гірчиці
  • 50 г тертого сиру

Спосіб приготування:

  1. Наріжте рибне філе на невеликі шматочки та викладіть у змащену олією вогнетривку форму.
  2. У мисці змішайте йогурт, соєвий соус, гірчицю та чорний перець. Отриманим соусом полийте рибу. Залиште на деякий час промаринуватися.
  3. Моркву натріть на тертці, а цибулю дрібно наріжте. Налийте в сковорідку оливкову олію і злегка обсмажте моркву з цибулею, поки вони не стануть м'якими та не дадуть аромат. Трохи посоліть і поперчіть.
  4. Розподіліть овочі поверх риби. Сверху посипте тертим сиром.
  5. Запікайте в розігрітій духовці при температурі 180°C близько 25–30 хвилин, поки поверхня злегка не підрум'яниться.

Риба за цим рецептом виходить самодостатньою. Але якщо хочеться гарніру, до неї можна подати відварний рис або картопляне пюре.

