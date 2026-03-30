Беріть будь-яку рибу: як смачно запекти філе з овочами (відео)

Дізнайтеся рецепт соковитого рибного філе з морквою та цибулею

Запечене рибне філе з овочами під м'яким кремовим соусом — чудовий варіант для повсякденного меню. Страва виходить соковитою, ніжною, без зайвої олії. До того ж до такої риби не обов'язково готувати гарнір.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Panna Lesia. Він зручний тим, що підходить для будь-якого рибного філе. Так можна приготувати хек, мінтай, тріску чи іншу рибу.

Інгредієнти:

400 г рибного філе

Сіль за смаком

0,5 чайної ложки чорного перцю

2 столові ложки оливкової олії

2 моркви

2 цибулини

2 столові ложки густого йогурту (або сметани)

2 столові ложки соєвого соусу

1 чайна ложка гірчиці

50 г тертого сиру

Спосіб приготування:

Наріжте рибне філе на невеликі шматочки та викладіть у змащену олією вогнетривку форму. У мисці змішайте йогурт, соєвий соус, гірчицю та чорний перець. Отриманим соусом полийте рибу. Залиште на деякий час промаринуватися. Моркву натріть на тертці, а цибулю дрібно наріжте. Налийте в сковорідку оливкову олію і злегка обсмажте моркву з цибулею, поки вони не стануть м'якими та не дадуть аромат. Трохи посоліть і поперчіть. Розподіліть овочі поверх риби. Сверху посипте тертим сиром. Запікайте в розігрітій духовці при температурі 180°C близько 25–30 хвилин, поки поверхня злегка не підрум'яниться.

Риба за цим рецептом виходить самодостатньою. Але якщо хочеться гарніру, до неї можна подати відварний рис або картопляне пюре.