Беріть будь-яку рибу: як смачно запекти філе з овочами (відео)
Дізнайтеся рецепт соковитого рибного філе з морквою та цибулею
Запечене рибне філе з овочами під м'яким кремовим соусом — чудовий варіант для повсякденного меню. Страва виходить соковитою, ніжною, без зайвої олії. До того ж до такої риби не обов'язково готувати гарнір.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Panna Lesia. Він зручний тим, що підходить для будь-якого рибного філе. Так можна приготувати хек, мінтай, тріску чи іншу рибу.
Інгредієнти:
- 400 г рибного філе
- Сіль за смаком
- 0,5 чайної ложки чорного перцю
- 2 столові ложки оливкової олії
- 2 моркви
- 2 цибулини
- 2 столові ложки густого йогурту (або сметани)
- 2 столові ложки соєвого соусу
- 1 чайна ложка гірчиці
- 50 г тертого сиру
Спосіб приготування:
- Наріжте рибне філе на невеликі шматочки та викладіть у змащену олією вогнетривку форму.
- У мисці змішайте йогурт, соєвий соус, гірчицю та чорний перець. Отриманим соусом полийте рибу. Залиште на деякий час промаринуватися.
- Моркву натріть на тертці, а цибулю дрібно наріжте. Налийте в сковорідку оливкову олію і злегка обсмажте моркву з цибулею, поки вони не стануть м'якими та не дадуть аромат. Трохи посоліть і поперчіть.
- Розподіліть овочі поверх риби. Сверху посипте тертим сиром.
- Запікайте в розігрітій духовці при температурі 180°C близько 25–30 хвилин, поки поверхня злегка не підрум'яниться.
Риба за цим рецептом виходить самодостатньою. Але якщо хочеться гарніру, до неї можна подати відварний рис або картопляне пюре.