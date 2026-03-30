Берите любую рыбу: как вкусно запечь филе с овощами (видео)
Узнайте рецепт сочного рыбного филе с морковью и луком
Запеченное рыбное филе с овощами под мягким кремовым соусом — отличный вариант для повседневного меню. Блюдо получается сочным, нежным, без лишнего масла. К тому же к такой рыбе не обязательно готовить гарнир.
Рецептом поделились на YouTube-канале Panna Lesia. Он удобен тем, что подходит для любого рыбного филе. Так можно приготовить хек, минтай, треску или другую рыбу.
Ингредиенты:
- 400 г рыбного филе
- Соль — по вкусу
- 0,5 чайной ложки черного перца
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 2 моркови
- 2 луковицы
- 2 столовые ложки густого йогурта (или сметаны)
- 2 столовые ложки соевого соуса
- 1 чайная ложка горчицы
- 50 г тертого сыра
Способ приготовления:
- Нарежьте рыбное филе на небольшие кусочки и выложите в смазанную маслом огнеупорную форму.
- В миске смешайте йогурт, соевый соус, горчицу и черный перец. Полученным соусом полейте рыбу. Оставьте на некоторое время промариноваться.
- Морковь натрите на терке, а лук мелко нарежьте. Налейте в сковороду оливковое масло и слегка обжарьте морковь с луком, пока они не станут мягкими и не дадут аромат. Немного посолите и поперчите.
- Распределите овощи поверх рыбы. Сверху посыпьте тертым сыром.
- Запекайте в разогретой духовке при температуре 180°C около 25–30 минут, пока поверхность слегка не подрумянится.
Рыба по этому рецепту получается самодостаточным блюдом. Но если хочется гарнира, к ней можно подать отварной рис либо картофельное пюре.