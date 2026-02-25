Смачний хек у паніровці: чим замінити яйця, щоб не втратити хрустку скоринку (відео)

Хек можна готувати як в духовці, так і в аерогрилі

Хек варто включати у свій раціон. Це недорога і водночас корисна риба. Хек містить багато легкозасвоюваного білка, омега-3 жирні кислоти та важливі жиророзчинні вітаміни A, E і D. До того ж ця риба універсальна у приготуванні: її можна запікати, смажити, готувати на грилі або відварювати. Особливо апетитним хек виходить у паніровці.

Фудблогерка cook_and_gossip поділилася, як приготувати медальйони з хека в аерогрилі або духовці.

Як приготувати соковитий хек у паніровці

Важливу роль у створенні ідеальної скоринки відіграє панірування з яйцем. Воно допомагає крихтам добре триматися та робить рибу соковитою. Водночас існує і альтернатива без яєць. Якщо ви дотримуєтеся посту або не вживаєте яєць, їх можна замінити "лляним яйцем" або кляром на борошні та воді. Для першого варіанту змішайте 2 ст. л. лляного борошна з 6 ст. л. води, дайте постояти 10 хвилин до загустіння. Або зробіть кляр з води, борошна та дрібки солі за консистенцією як густа сметана.

Інгредієнти:

Медальйони з хека — 8 шт.

Сіль, чорний мелений перець — до смаку

Сушений часник — 0,5 ч. л.

Яйця — 2 шт.

Борошно — 3-4 ст. л.

Кукурудзяні пластівці несолодкі або сухарі Панко — 100 г

Оливкова олія для збризкування

Спосіб приготування:

Медальйони потрібно розморозити в холодильнику, а потім обов'язково ретельно просушити паперовим рушником. З обох боків посипте рибу сіллю, перцем та сушеним часником. Підготуйте три тарілки: борошно, збиті яйця, подрібнені пластівці. Спочатку обваляйте хека в борошні, занурте в яйце, а потім обваляйте в кукурудзяних пластівцях. Викладіть медальйони у чашу аерогриля в один шар. Випікайте 12 хвилин при 160°C. Потім збризніть олією і готуйте ще 2 хвилини при 190°C. Для приготування в духовці викладіть медальйони на застелене пергаментом деко та запікайте 16-18 хвилин при температурі 180°C. Для більш хрумкої скоринки можна включити режим "гриль" на останні 2–3 хвилини.

З чим подавати

Ця риба ідеально поєднується з соусом "Тартар" (сметана/майонез + маринований огірок + кріп). На гарнір найкраще підійде легкий салат із руколи та чері або запечена картопля по-селянськи.