Бананові цукерки з горіхами та шоколадом: рецепт смачного десерту до чаю (відео)
Спробуєте один раз — готуватимете постійно
Цукерки до чаю можна приготувати власноруч. Для цього знадобляться банан, горіхи та шоколад. Десерт виходить ніжним, ароматним і в міру солодким, із приємною горіховою текстурою.
Бананові цукерки зручно готувати на кожен день. Їхній склад можна змінювати за смаком, використовуючи для приготування різні горіхи або додаючи курагу, чорнослив, сушену журавлину чи вишню. Цим рецептом поділилися на YouTube-каналі Meraklika.
Інгредієнти:
- 3 стиглих банана
- 100 г мелених або дрібно нарізаних волоських горіхів або фундуку
- 70 г кокосової стружки
- 200 г шоколаду
- 2-3 ст. л. рослинної олії
- 50 г рубаних горіхів (для посипання)
Спосіб приготування:
- Розімніть банани виделкою до отримання однорідної маси.
- Додайте мелені горіхи та кокосову стружку, добре перемішайте.
- Якщо маса занадто м'яка, додайте ще трохи кокоса або горіхів.
- Сформуйте руками невеликі кульки та покладіть їх у холодильник, щоб вони застигли.
- Тим часом розтопіть шоколад на водяній бані, додайте олію та перемішайте до отримання гладкої глазурі.
- Занурте кожну кульку в шоколад, а потім обваляйте в подрібнених горіхах.
- Дайте десерту застигнути при кімнатній температурі або в холодильнику перед подачею.