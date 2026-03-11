Випікати не доведеться: як приготувати торт "Зебра" за 15 хвилин (відео)

Торт "Зебра" – це класичний десерт, який відомий своїм контрастним смугастим малюнком і ніжною текстурою.

Зазвичай його готують у духовці, чергуючи шари світлого і шоколадного тіста, щоб створити ефект "зебри". Але сьогодні ми пропонуємо швидку варіацію без випічки, яка підходить для тих, хто не хоче довго стояти біля плити. Для цього важливо обирати свіжі молочні продукти кімнатної температури, а печиво – якісне, щоб основа була щільною і тримала форму. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Якщо хочеться експериментів, у крем можна додати трохи ванільного цукру або корицю для аромату, а шоколадну частину зробити більш насиченою, використавши темне какао або шоколадні краплі. При приготуванні звертайте увагу на консистенцію желатину – якщо він швидко загус, злегка розігрійте на водяній бані або в мікрохвильовці, щоб крем залишався однорідним і ніжним.

Як приготувати торт "Зебра" без випічки

Інгредієнти:

Основа:

печиво – 200 гр;

вершкове масло – 100 гр;

какао – 2 ст.л;

Крем:

сметана – 500 г;

кисломолочний сир – 300 г;

желатин – 17 г;

вода – 60 мл;

какао – 3 ст.л;

цукор – 3-4 ст.л за смаком;

Спосіб приготування:

Замочити желатин у воді та відставити на 10 хвилин для набухання. Подрібнити печиво, додати какао та розтоплене вершкове масло. Перемішати та щільно викласти у форму, розрівняти та утрамбувати. Поставити в холодильник на час приготування крему. У ємності змішати кисломолочний сир, сметану та цукор до однорідності. Додати трохи розтопленого желатину у крем, перемішати, а потім влити весь желатиновий розчин у крем, збити до однорідної маси. Розділити крем на дві частини, в одну додати какао та перемішати. Викладати крем на шоколадну основу чергуючи світлі та шоколадні ложки, формуючи "зебру". Зробити легкий візерунок зубочисткою або ложкою для ефекту смужок. Поставити в холодильник на 3 години до повного застигання, потім обережно відділити від форми і подавати.

Як і з чим подавати

Торт "Зебра" найкраще подавати охолодженим, нарізаним невеликими порціями. Для подачі можна прикрасити його свіжими ягодами, шоколадною стружкою або листочками м’яти. Цей десерт чудово поєднується з чаєм, кавою або легкими фруктовими напоями. Завдяки відсутності випічки він ідеально підходить для швидкого перекусу або святкового столу, коли хочеться ніжного і ефектного десерту.