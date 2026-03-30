Банановые конфеты с орехами и шоколадом: рецепт вкусного десерта к чаю (видео)
Попробуете один раз — будете готовить постоянно
Конфеты к чаю можно приготовить своими руками. Для этого понадобится банан, орехи и шоколад. Десерт получается нежным, ароматным и в меру сладким, с приятной ореховой текстурой.
Банановые конфеты удобно готовить на каждый день. Их состав можно менять по вкусу, используя для приготовления разные орехи или добавляя курагу, чернослив, сушеную клюкву или вишню. Этим рецептом поделились на YouTube-канале Meraklika.
Ингредиенты:
- 3 спелых банана
- 100 г молотых или мелко нарезанных грецких орехов или фундука
- 70 г кокосовой стружки
- 200 г шоколада
- 2–3 ст. л. растительного масла
- 50 г рубленых орехов (для посыпки)
Способ приготовления:
- Разомните бананы вилкой до получения однородной массы.
- Добавьте молотые орехи и кокосовую стружку, хорошо перемешайте.
- Если масса слишком мягкая, добавьте еще немного кокоса или орехов.
- Сформируйте руками небольшие шарики и уберите их в холодильник, чтобы они застыли.
- Тем временем растопите шоколад на водяной бане, добавьте масло и перемешайте до получения гладкой глазури.
- Окуните каждый шарик в шоколад, а затем обваляйте в рубленых орехах.
- Дайте десерту застыть при комнатной температуре или в холодильнике перед подачей.