Тирамісу "Рафаелло": класика італійського десерту з ніжним кокосовим ароматом (відео)

Марія Швець
Автор
Тирамісу "Рафаелло"
Тирамісу "Рафаелло". Фото Згенеровано ШІ

Надзвичайно смачний десерт

На десерт можна приготувати безліч страв, зокрема торт із млинців, класичне шоколадне або фруктове тірамісу. Але сьогодні ми пропонуємо варіант з екзотичним кокосовим ароматом — тірамісу "Рафаелло", яке поєднує ніжний крем маскарпоне з кокосовою стружкою та подрібненими цукерками. Для найкращого результату важливо обирати свіжі, жирні вершки і якісний маскарпоне без зайвої вологи, а печиво савоярді — щільне, щоб воно не розмокало надто швидко. Типові помилки — перезбивання крему або надмірне просочування печива; для варіацій можна додати трохи мигдальної есенції, шоколадну крихту або використовувати порційні скляні стаканчики для подачі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати кокосове "Тирамісу"

Інгредієнти:

  • печиво савоярді – 150 г.;
  • молоко для просочування – 150 мл.;
  • сир маскарпоне – 250 г.;
  • вершки 33% (холодні) – 250 мл.;
  • цукрова пудра – 2 ст. л.;
  • кокосове згущене молоко – 70 мл.;
  • цукерки "Raffaello" – 10 шт.;
  • кокосова стружка – 25 г.;

Спосіб приготування:

  1. Холодні вершки збити з цукровою пудрою до твердих піків.
  2. Додати маскарпоне та збивати до однорідної кремоподібної консистенції.
  3. Ввести кокосове згущене молоко та добре перемішати.
  4. Цукерки подрібнити у блендері, змішати з кокосовою стружкою та додати до крему.
  5. У форму або порційні скляні мисочки викласти шар печива, швидко вмоченого в молоко.
  6. Зверху розподілити шар крему і повторити шари до завершення інгредієнтів.
  7. Зверху посипати кокосовою стружкою та прикрасити цукерками.
  8. Поставити в холодильник мінімум на 4 години для стабілізації.

Як і з чим подавати

Десерт подавати охолодженим у порційних мисочках або у великій формі для нарізання шматочками. Можна доповнити свіжими ягодами, тертим шоколадом або листочками м’яти для яскравої подачі. Тірамісу ідеально поєднується з кавою, чаєм або легким десертним вином. Також варіант порційної подачі підходить для святкового столу або сімейного чаювання.

