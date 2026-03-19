Тирамісу "Рафаелло": класика італійського десерту з ніжним кокосовим ароматом (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Надзвичайно смачний десерт
На десерт можна приготувати безліч страв, зокрема торт із млинців, класичне шоколадне або фруктове тірамісу. Але сьогодні ми пропонуємо варіант з екзотичним кокосовим ароматом — тірамісу "Рафаелло", яке поєднує ніжний крем маскарпоне з кокосовою стружкою та подрібненими цукерками. Для найкращого результату важливо обирати свіжі, жирні вершки і якісний маскарпоне без зайвої вологи, а печиво савоярді — щільне, щоб воно не розмокало надто швидко. Типові помилки — перезбивання крему або надмірне просочування печива; для варіацій можна додати трохи мигдальної есенції, шоколадну крихту або використовувати порційні скляні стаканчики для подачі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".
Як приготувати кокосове "Тирамісу"
Інгредієнти:
- печиво савоярді – 150 г.;
- молоко для просочування – 150 мл.;
- сир маскарпоне – 250 г.;
- вершки 33% (холодні) – 250 мл.;
- цукрова пудра – 2 ст. л.;
- кокосове згущене молоко – 70 мл.;
- цукерки "Raffaello" – 10 шт.;
- кокосова стружка – 25 г.;
Спосіб приготування:
- Холодні вершки збити з цукровою пудрою до твердих піків.
- Додати маскарпоне та збивати до однорідної кремоподібної консистенції.
- Ввести кокосове згущене молоко та добре перемішати.
- Цукерки подрібнити у блендері, змішати з кокосовою стружкою та додати до крему.
- У форму або порційні скляні мисочки викласти шар печива, швидко вмоченого в молоко.
- Зверху розподілити шар крему і повторити шари до завершення інгредієнтів.
- Зверху посипати кокосовою стружкою та прикрасити цукерками.
- Поставити в холодильник мінімум на 4 години для стабілізації.
Як і з чим подавати
Десерт подавати охолодженим у порційних мисочках або у великій формі для нарізання шматочками. Можна доповнити свіжими ягодами, тертим шоколадом або листочками м’яти для яскравої подачі. Тірамісу ідеально поєднується з кавою, чаєм або легким десертним вином. Також варіант порційної подачі підходить для святкового столу або сімейного чаювання.