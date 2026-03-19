Тирамісу "Рафаелло": класика італійського десерту з ніжним кокосовим ароматом (відео)

На десерт можна приготувати безліч страв, зокрема торт із млинців, класичне шоколадне або фруктове тірамісу. Але сьогодні ми пропонуємо варіант з екзотичним кокосовим ароматом — тірамісу "Рафаелло", яке поєднує ніжний крем маскарпоне з кокосовою стружкою та подрібненими цукерками. Для найкращого результату важливо обирати свіжі, жирні вершки і якісний маскарпоне без зайвої вологи, а печиво савоярді — щільне, щоб воно не розмокало надто швидко. Типові помилки — перезбивання крему або надмірне просочування печива; для варіацій можна додати трохи мигдальної есенції, шоколадну крихту або використовувати порційні скляні стаканчики для подачі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати кокосове "Тирамісу"

Інгредієнти:

печиво савоярді – 150 г.;

молоко для просочування – 150 мл.;

сир маскарпоне – 250 г.;

вершки 33% (холодні) – 250 мл.;

цукрова пудра – 2 ст. л.;

кокосове згущене молоко – 70 мл.;

цукерки "Raffaello" – 10 шт.;

кокосова стружка – 25 г.;

Спосіб приготування:

Холодні вершки збити з цукровою пудрою до твердих піків. Додати маскарпоне та збивати до однорідної кремоподібної консистенції. Ввести кокосове згущене молоко та добре перемішати. Цукерки подрібнити у блендері, змішати з кокосовою стружкою та додати до крему. У форму або порційні скляні мисочки викласти шар печива, швидко вмоченого в молоко. Зверху розподілити шар крему і повторити шари до завершення інгредієнтів. Зверху посипати кокосовою стружкою та прикрасити цукерками. Поставити в холодильник мінімум на 4 години для стабілізації.

Як і з чим подавати

Десерт подавати охолодженим у порційних мисочках або у великій формі для нарізання шматочками. Можна доповнити свіжими ягодами, тертим шоколадом або листочками м’яти для яскравої подачі. Тірамісу ідеально поєднується з кавою, чаєм або легким десертним вином. Також варіант порційної подачі підходить для святкового столу або сімейного чаювання.