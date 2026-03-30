Ніжний, пряний і дуже ситний: як приготувати турецький "суп нареченої"
Готується він швидко та з доступних продуктів
Суп нареченої, або Ezogelin çorbası, — це одна з найвідоміших страв турецької кухні. Його готують з червоної сочевиці з додаванням булгуру та рису, а особливого аромату страві надає пряна заправка з томатної пасти, перцю та сушеної м’яти. Такий суп виходить густим, зігріваючим і дуже поживним.
Готувати цей суп дуже просто. Як це зробити, показала блогерка lanas_diet в Instagram.
Інгредієнти:
- 175 г червоної сочевиці
- 30 г булгуру
- 20 г рису
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 3 ст. л. оливкової олії
- 1,2 л бульйону або води
- сіль та чорний мелений перець за смаком чорний перець
Для заправки:
- 3 ст. л. вершкового масла
- 30 г томатної пасти
- 15 г пасти з червоного перцю
- 1 ч. л. пластівців перцю чилі
- 1 ч. л. сушеної м’яти
Спосіб приготування:
- Сочевицю, рис та булгур промийте холодною водою.
- У каструлі з товстим дном розігрійте оливкову олію. Обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості (близько 5 хвилин), потім додайте подрібнений часник.
- Додайте до цибулі сочевицю, рис та булгур. Перемішайте, щоб крупи ввібрали олію, і залийте гарячим бульйоном. Варіть на невеликому вогні 20–30 хвилин. Крупи мають стати дуже м'якими.
- Поки суп вариться, на сковорідці розтопіть вершкове масло. Додайте томатну пасту, пасту з перцю та пластівці чилі. Смажте заправку 2–3 хвилини, поки масло не стане яскраво-червоним. В останню секунду додайте сушену м’яту.
- Додайте 2/3 заправки в каструлю до круп. Посоліть, поперчіть та проваріть ще 5 хвилин. Решту червоного масла (рідку частину) відберіть у невелику піалу.
Як подавати
Розлийте суп у глибокі тарілки. Зверху зробіть "зигзаг" відкладеним червоним маслом, присипте дрібкою м’яти. Подавайте з часточкою лимона та пітою або сухариками.