Пісна грибна юшка, яка вражає смаком: простий секрет для смачної трапези

Марія Швець
Грибна юшка
Грибна юшка. Фото instagram.com

Можна їсти під час посту

Гриби — універсальний інгредієнт, з якого можна приготувати безліч страв, зокрема посмажити з цибулею та сметаною. Але сьогодні ми пропонуємо ароматну пісну грибну юшку, яка стане ситною альтернативою м’ясним супам. Для цього важливо обирати якісні сушені гриби: вони повинні бути цілими, без сторонніх запахів та цвілі. Додатково можна експериментувати з різними видами макаронів чи додавати у суп копченості для більш насиченого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "rv_ova".

Як приготувати грибну юшку

Інгредієнти:

  • сушені гриби – 20-30 г;
  • морква – 2 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • грибний кубик або суха грибна приправа – 2 шт. або 2 ч.л.;
  • чорнослив копчений – 5 шт.;
  • макарони – 150-200 г;
  • часник – за бажанням;
  • приправа до грибів – 1 ч.л.;

Спосіб приготування:

  1. Замочити сушені гриби у воді на 30 хвилин до набухання.
  2. Нарізати моркву та цибулю, обсмажити на невеликій кількості олії до м’якості.
  3. Додати гриби та обсмажувати ще 3-5 хвилин.
  4. Влити воду, додати чорнослив та грибний кубик, довести до кипіння.
  5. Додати макарони і варити до готовності, при потребі підсолити та поперчити.
  6. За бажанням додати дрібно нарізаний часник та приправи, перемішати.
  7. Подавати гарячою, прикрасивши зеленню.

Як і з чим подавати

Пісну грибну юшку найкраще подавати гарячою, прикрасивши свіжою зеленню, наприклад кропом або петрушкою. Вона добре поєднується з житнім або білим хлібом, сухариками або навіть легким салатом зі свіжих овочів. За бажанням можна додати трохи часнику або обсмажених грибів зверху для аромату. Страва чудово підходить для пісних обідів і святкового столу, де потрібна легка, але ситна юшка.

