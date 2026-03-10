Пісна грибна юшка, яка вражає смаком: простий секрет для смачної трапези
Можна їсти під час посту
Гриби — універсальний інгредієнт, з якого можна приготувати безліч страв, зокрема посмажити з цибулею та сметаною. Але сьогодні ми пропонуємо ароматну пісну грибну юшку, яка стане ситною альтернативою м’ясним супам. Для цього важливо обирати якісні сушені гриби: вони повинні бути цілими, без сторонніх запахів та цвілі. Додатково можна експериментувати з різними видами макаронів чи додавати у суп копченості для більш насиченого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "rv_ova".
Як приготувати грибну юшку
Інгредієнти:
- сушені гриби – 20-30 г;
- морква – 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- грибний кубик або суха грибна приправа – 2 шт. або 2 ч.л.;
- чорнослив копчений – 5 шт.;
- макарони – 150-200 г;
- часник – за бажанням;
- приправа до грибів – 1 ч.л.;
Спосіб приготування:
- Замочити сушені гриби у воді на 30 хвилин до набухання.
- Нарізати моркву та цибулю, обсмажити на невеликій кількості олії до м’якості.
- Додати гриби та обсмажувати ще 3-5 хвилин.
- Влити воду, додати чорнослив та грибний кубик, довести до кипіння.
- Додати макарони і варити до готовності, при потребі підсолити та поперчити.
- За бажанням додати дрібно нарізаний часник та приправи, перемішати.
- Подавати гарячою, прикрасивши зеленню.
Як і з чим подавати
Пісну грибну юшку найкраще подавати гарячою, прикрасивши свіжою зеленню, наприклад кропом або петрушкою. Вона добре поєднується з житнім або білим хлібом, сухариками або навіть легким салатом зі свіжих овочів. За бажанням можна додати трохи часнику або обсмажених грибів зверху для аромату. Страва чудово підходить для пісних обідів і святкового столу, де потрібна легка, але ситна юшка.