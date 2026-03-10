Пісна грибна юшка, яка вражає смаком: простий секрет для смачної трапези

Можна їсти під час посту

Гриби — універсальний інгредієнт, з якого можна приготувати безліч страв, зокрема посмажити з цибулею та сметаною. Але сьогодні ми пропонуємо ароматну пісну грибну юшку, яка стане ситною альтернативою м’ясним супам. Для цього важливо обирати якісні сушені гриби: вони повинні бути цілими, без сторонніх запахів та цвілі. Додатково можна експериментувати з різними видами макаронів чи додавати у суп копченості для більш насиченого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "rv_ova".

Як приготувати грибну юшку

Інгредієнти:

сушені гриби – 20-30 г;

морква – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

грибний кубик або суха грибна приправа – 2 шт. або 2 ч.л.;

чорнослив копчений – 5 шт.;

макарони – 150-200 г;

часник – за бажанням;

приправа до грибів – 1 ч.л.;

Спосіб приготування:

Замочити сушені гриби у воді на 30 хвилин до набухання. Нарізати моркву та цибулю, обсмажити на невеликій кількості олії до м’якості. Додати гриби та обсмажувати ще 3-5 хвилин. Влити воду, додати чорнослив та грибний кубик, довести до кипіння. Додати макарони і варити до готовності, при потребі підсолити та поперчити. За бажанням додати дрібно нарізаний часник та приправи, перемішати. Подавати гарячою, прикрасивши зеленню.

Як і з чим подавати

Пісну грибну юшку найкраще подавати гарячою, прикрасивши свіжою зеленню, наприклад кропом або петрушкою. Вона добре поєднується з житнім або білим хлібом, сухариками або навіть легким салатом зі свіжих овочів. За бажанням можна додати трохи часнику або обсмажених грибів зверху для аромату. Страва чудово підходить для пісних обідів і святкового столу, де потрібна легка, але ситна юшка.