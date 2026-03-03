Яскравіше за борщ і ніжніше за пюре: рецепт легкого супу з буряком (відео)

Простий і водночас оригінальний варіант першої страви для щоденного меню

Буряк підходить не лише для приготування поживних салатів чи традиційного борщу, а й чудово розкривається у форматі ніжного крем-супу. Він надає страві насичений смак і апетитний яскравий колір.

Крем-суп із буряка готується дуже легко: овочі потрібно лише нарізати, злегка протушити та відварити до м’якості, а далі — перебити блендером. Цю корисну страву можна готувати як для сімейного обіду, так і для легкої вечері. Рецептом поділилась фудблогерка katia_cooking на своїй сторінці в Instagram.

Як приготувати крем-суп із буряка

Інгредієнти:

Буряк (середній) — 3 шт.

Картопля (невелика) — 4-5 шт.

Цибуля ріпчаста — 1 велика

Часник — 3-4 зубчики

Вершкове масло — 30 г

Вершки (15–20%) — 400 мл

Бульйонні кубики — 2 шт.

Сіль, свіжозмелений чорний перець, дрібка прованських трав

Спосіб приготування:

У каструлі з товстим дном розтопіть вершкове масло. Дрібно наріжте цибулю та часник. Обсмажуйте їх на невеликому вогні до прозорості. До цибулі додайте нарізану кубиками картоплю та вже очищений і нарізаний запечений буряк. Залийте водою або бульйоном так, щоб рідина лише ледь покривала овочі. Додайте бульйонні кубики та прованські трави. Варіть до повної м'якості картоплі. Додайте вершки кімнатної температури. Потім ретельно перебийте масу занурювальним блендером.

Як та з чим подавати

Крем-суп з буряка найкраще смакує гарячим. Налийте його в глибоку тарілку, зробіть "равлика" залишками вершків і посипте свіжим кропом або мікрогріном. Також можна покласти у тарілку сухарики.

На другий день цей суп стає ще густішим, тому при розігріванні можна додати до нього ложку води.