Яскравіше за борщ і ніжніше за пюре: рецепт легкого супу з буряком (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Простий і водночас оригінальний варіант першої страви для щоденного меню
Буряк підходить не лише для приготування поживних салатів чи традиційного борщу, а й чудово розкривається у форматі ніжного крем-супу. Він надає страві насичений смак і апетитний яскравий колір.
Крем-суп із буряка готується дуже легко: овочі потрібно лише нарізати, злегка протушити та відварити до м’якості, а далі — перебити блендером. Цю корисну страву можна готувати як для сімейного обіду, так і для легкої вечері. Рецептом поділилась фудблогерка katia_cooking на своїй сторінці в Instagram.
Як приготувати крем-суп із буряка
Інгредієнти:
- Буряк (середній) — 3 шт.
- Картопля (невелика) — 4-5 шт.
- Цибуля ріпчаста — 1 велика
- Часник — 3-4 зубчики
- Вершкове масло — 30 г
- Вершки (15–20%) — 400 мл
- Бульйонні кубики — 2 шт.
- Сіль, свіжозмелений чорний перець, дрібка прованських трав
Спосіб приготування:
- У каструлі з товстим дном розтопіть вершкове масло. Дрібно наріжте цибулю та часник. Обсмажуйте їх на невеликому вогні до прозорості.
- До цибулі додайте нарізану кубиками картоплю та вже очищений і нарізаний запечений буряк. Залийте водою або бульйоном так, щоб рідина лише ледь покривала овочі.
- Додайте бульйонні кубики та прованські трави.
- Варіть до повної м'якості картоплі.
- Додайте вершки кімнатної температури. Потім ретельно перебийте масу занурювальним блендером.
Як та з чим подавати
Крем-суп з буряка найкраще смакує гарячим. Налийте його в глибоку тарілку, зробіть "равлика" залишками вершків і посипте свіжим кропом або мікрогріном. Також можна покласти у тарілку сухарики.
На другий день цей суп стає ще густішим, тому при розігріванні можна додати до нього ложку води.