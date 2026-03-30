Нежный, пряный и очень сытный: как приготовить турецкий "суп невесты"

Наталья Граковская
Суп с чечевицей, булгуром и рисом. Фото скриншот Instagram

Готовится он быстро и из доступных продуктов

Суп невесты, или Ezogelin çorbası, – это одно из самых известных блюд турецкой кухни. Его готовят из красной чечевицы с добавлением булгура и риса, а особый аромат блюду придает пряная заправка из томатной пасты, перца и сушеной мяты. Такой суп получается густым, согревающим и очень питательным.

Готовить этот суп очень просто. Как это сделать, показала фудблогер lanas_diet в Instagram.

Ингредиенты:

  • 175 г красной чечевицы
  • 30 г булгура
  • 20 г риса
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1,2 л бульона или воды
  • соль и черный молотый перец по вкусу черный перец

Для заправки:

  • 3 ст. л. сливочного масла
  • 30 г томатной пасты
  • 15 г пасты из красного перца
  • 1 ч. л. хлопьев перца чили
  • 1 ч. л. сушеной мяты

Способ приготовления:

  1. Чечевицу, рис и булгур промойте холодной водой.
  2. В кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло. Обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности (около 5 минут), затем добавьте измельченный чеснок.
  3. Добавьте к луку чечевицу, рис и булгур. Перемешайте, чтобы крупы впитали масло, и залейте горячим бульоном. Варите на небольшом огне 20-30 минут. Крупы должны быть очень мягкими.
  4. Пока суп варится, на сковороде растопите сливочное масло. Добавьте томатную пасту, пасту из перца и хлопья чили. Жарьте заправку 2–3 минуты, пока масло не станет алым. В последнюю секунду добавьте сушеную мяту.
  5. Добавьте 2/3 заправки в кастрюлю к крупам. Посолите, поперчите и проварите еще 5 минут. Остальное красное масло (жидкую часть) отберите в небольшую пиалку.

Как подавать

Разлейте суп в глубокие тарелки. Сверху сделайте "зигзаг" красным маслом, присыпьте щепоткой мяты. Подавайте с долькой лимона и питой или сухариками.

