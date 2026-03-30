Нежный, пряный и очень сытный: как приготовить турецкий "суп невесты"

Готовится он быстро и из доступных продуктов

Суп невесты, или Ezogelin çorbası, – это одно из самых известных блюд турецкой кухни. Его готовят из красной чечевицы с добавлением булгура и риса, а особый аромат блюду придает пряная заправка из томатной пасты, перца и сушеной мяты. Такой суп получается густым, согревающим и очень питательным.

Готовить этот суп очень просто. Как это сделать, показала фудблогер lanas_diet в Instagram.

Ингредиенты:

175 г красной чечевицы

30 г булгура

20 г риса

1 луковица

2 зубчика чеснока

3 ст. л. оливкового масла

1,2 л бульона или воды

соль и черный молотый перец по вкусу черный перец

Для заправки:

3 ст. л. сливочного масла

30 г томатной пасты

15 г пасты из красного перца

1 ч. л. хлопьев перца чили

1 ч. л. сушеной мяты

Способ приготовления:

Чечевицу, рис и булгур промойте холодной водой. В кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло. Обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности (около 5 минут), затем добавьте измельченный чеснок. Добавьте к луку чечевицу, рис и булгур. Перемешайте, чтобы крупы впитали масло, и залейте горячим бульоном. Варите на небольшом огне 20-30 минут. Крупы должны быть очень мягкими. Пока суп варится, на сковороде растопите сливочное масло. Добавьте томатную пасту, пасту из перца и хлопья чили. Жарьте заправку 2–3 минуты, пока масло не станет алым. В последнюю секунду добавьте сушеную мяту. Добавьте 2/3 заправки в кастрюлю к крупам. Посолите, поперчите и проварите еще 5 минут. Остальное красное масло (жидкую часть) отберите в небольшую пиалку.

Как подавать

Разлейте суп в глубокие тарелки. Сверху сделайте "зигзаг" красным маслом, присыпьте щепоткой мяты. Подавайте с долькой лимона и питой или сухариками.