"Шарлотку" готуватимете тільки так: швидкий рецепт улюбленого пирога (відео)

Рецепт ніжної та ароматної випічки

Яблука можна їсти не лише просто так, але й готувати з них різноманітні смачні страви. Зокрема, найпопулярнішою яблучною випічкою є "Шарлотка".

А сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати пиріг на який ви витратите ще менше часу та зусиль, проте результат вас точно порадує. Рецептом смакоти з нами поділилися на YouTube-сторінці "Alina FooDee".

Як приготувати яблучний пиріг

Інгредієнти (на форму 20 см):

яйце – 2 шт.;

вершкове масло – 100 г;

цукор – 80-100 г;

ванільний цукор – 10 г

борошно – 150 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

сіль – щіпка;

яблука – близько 400 г;

Для змащення:

цукор — 1 ч. л.;

вершкове масло – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Розм'якшене вершкове масло збити з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі протягом 1-2 хвилини.

2.Додати яйця, борошно з розпушувачем, перемішати до однорідності.

3.Очистити яблука від шкірки за потреби.

4.Половину яблука залишити, решту яблук нарізати слайсами.

5.Перемішати тісто з нарізаними яблуками, викласти у форму, вистелену пергаментом. Боки форми попередньо змастити вершковим маслом або олією.

6.Половину яблука нарізати на тонкі пластинки за допомогою овочечистки, викласти зверху на тісто, трохи притискаючи.

7.Посипати однією чайною ложкою цукру та змастити вершковим маслом.

8.Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 30-40 хвилин.