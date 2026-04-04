"Шарлотку" будете готовить только так: быстрый рецепт любимого пирога (видео)

Рецепт нежной и ароматной выпечки

Яблоки можно есть не только просто так, но и готовить из них разнообразные вкусные блюда. В частности, самой популярной яблочной выпечкой является "Шарлотка".

А сегодня мы хотим предложить приготовить пирог, на который вы потратите еще меньше времени и усилий, однако результат вас точно порадует. Рецептом вкусности с нами поделились на YouTube-странице "Alina FooDee".

Как приготовить яблочный пирог

Ингредиенты (на форму 20 см):

яйцо – 2 шт.;

сливочное масло – 100 г;

сахар – 80-100 г;

ванильный сахар – 10 г

мука – 150 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

соль – щепотка;

яблоки – около 400 г;

Для смазки:

сахар – 1 ч. л.;

сливочное масло – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1. Размягченное сливочное масло взбить с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 1-2 минуты.

2.Добавить яйца, муку с разрыхлителем, перемешать до однородности.

3.Очистить яблоки от кожуры при необходимости.

4. Половину яблока оставить, остальные яблоки нарезать слайсами.

5. Перемешать тесто с нарезанными яблоками, выложить в форму, выстланную пергаментом. Бока формы предварительно смазать сливочным маслом или растительным маслом.

6. Половину яблока нарезать на тонкие пластинки с помощью овощечистки, выложить сверху на тесто, слегка прижимая.

7.Посыпать одной чайной ложкой сахара и смазать сливочным маслом.

8. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут.