"Шарлотку" будете готовить только так: быстрый рецепт любимого пирога (видео)
Рецепт нежной и ароматной выпечки
Яблоки можно есть не только просто так, но и готовить из них разнообразные вкусные блюда. В частности, самой популярной яблочной выпечкой является "Шарлотка".
А сегодня мы хотим предложить приготовить пирог, на который вы потратите еще меньше времени и усилий, однако результат вас точно порадует. Рецептом вкусности с нами поделились на YouTube-странице "Alina FooDee".
Как приготовить яблочный пирог
Ингредиенты (на форму 20 см):
- яйцо – 2 шт.;
- сливочное масло – 100 г;
- сахар – 80-100 г;
- ванильный сахар – 10 г
- мука – 150 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- соль – щепотка;
- яблоки – около 400 г;
Для смазки:
- сахар – 1 ч. л.;
- сливочное масло – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
1. Размягченное сливочное масло взбить с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 1-2 минуты.
2.Добавить яйца, муку с разрыхлителем, перемешать до однородности.
3.Очистить яблоки от кожуры при необходимости.
4. Половину яблока оставить, остальные яблоки нарезать слайсами.
5. Перемешать тесто с нарезанными яблоками, выложить в форму, выстланную пергаментом. Бока формы предварительно смазать сливочным маслом или растительным маслом.
6. Половину яблока нарезать на тонкие пластинки с помощью овощечистки, выложить сверху на тесто, слегка прижимая.
7.Посыпать одной чайной ложкой сахара и смазать сливочным маслом.
8. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут.