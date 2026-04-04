Не вірила, що вийде так соковито — домашня ковбаса "Рублена", яку розбирають першою зі столу (відео)
Дуже смачна м'ясна закуска, з якою магазинна не зрівняється
Ковбасу зовсім не обов’язково купувати в магазині, адже її легко приготувати самостійно з простих і доступних інгредієнтів. Процес приготування не такий складний, як може здатися на перший погляд. До того ж вам не доведеться перейматись, чи справді всередині справжнє м’ясо і немає шкідливих домішок.
У результаті ви отримаєте ароматну, соковиту рублену ковбасу з насиченим смаком, яка чудово підійде як для щоденного меню, так і для святкового столу. Її можна подавати як самостійну закуску або доповнювати гарнірами — у будь-якому випадку страва виходить смачною та домашньою. Як приготувати домашню ковбасу, показала в Instagram кулінарна блогерка daria.cooks.it.
Як приготувати домашню ковбасу
Для приготування ковбаси краще використовувати саме поєднання свинячої шиї та вирізки. Шия дає необхідний жир для соковитості, а вирізка — щільну м'ясну текстуру. Якщо взяти лише пісну вирізку, ковбаса вийде сухою і буде кришитися. Також обов'язково маринувати м'ясо протягом 2 діб. За цей час сіль проникає вглиб волокон, змінює структуру білка, завдяки чому м'ясо "склеюється" між собою без додавання хімічних стабілізаторів.
Інгредієнти на 1 кілограм ковбаси:
- 600 г свинячої шиї
- 400 г вирізки
- спеції
- сіль
- 70 мл вершків 10%
- колагенова оболонка
Етапи приготування:
- Вирізку наріжте невеликими кубиками, а шию — тонкою соломкою. Різна форма нарізки створить гарний "мармуровий" малюнок на зрізі.
- Змішайте м'ясо із сіллю та спеціями. Ретельно вимішуйте руками протягом 10 хвилин, поки маса не стане липкою. Накрийте плівкою "в контакт" і залиште в холодильнику маринуватися на 48 годин.
- Замочіть колагенову оболонку в теплій підсоленій воді на 15 хвилин, щоб вона стала еластичною. Влийте у м'ясо холодні вершки та ще раз добре вимішайте.
- За допомогою спеціальної насадки на м'ясорубку або просто через широку лійку щільно набийте оболонку, уникаючи повітряних бульбашок. Якщо повітря потрапило — обережно проколіть це місце тонкою голкою.
- Викладіть ковбасу на деко. Готуйте в духовці за температури 80°C протягом 3,5–4 годин. Це важливий момент. При вищій температурі м'ясний сік просто закипить і вийде назовні. Замість пружної ковбаси вийде сухий м'ясний паштет в оболонці.