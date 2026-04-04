Не вірила, що вийде так соковито — домашня ковбаса "Рублена", яку розбирають першою зі столу (відео)

Дуже смачна м'ясна закуска, з якою магазинна не зрівняється

Ковбасу зовсім не обов’язково купувати в магазині, адже її легко приготувати самостійно з простих і доступних інгредієнтів. Процес приготування не такий складний, як може здатися на перший погляд. До того ж вам не доведеться перейматись, чи справді всередині справжнє м’ясо і немає шкідливих домішок.

У результаті ви отримаєте ароматну, соковиту рублену ковбасу з насиченим смаком, яка чудово підійде як для щоденного меню, так і для святкового столу. Її можна подавати як самостійну закуску або доповнювати гарнірами — у будь-якому випадку страва виходить смачною та домашньою. Як приготувати домашню ковбасу, показала в Instagram кулінарна блогерка daria.cooks.it.

Як приготувати домашню ковбасу

Для приготування ковбаси краще використовувати саме поєднання свинячої шиї та вирізки. Шия дає необхідний жир для соковитості, а вирізка — щільну м'ясну текстуру. Якщо взяти лише пісну вирізку, ковбаса вийде сухою і буде кришитися. Також обов'язково маринувати м'ясо протягом 2 діб. За цей час сіль проникає вглиб волокон, змінює структуру білка, завдяки чому м'ясо "склеюється" між собою без додавання хімічних стабілізаторів.

Інгредієнти на 1 кілограм ковбаси:

600 г свинячої шиї

400 г вирізки

спеції

сіль

70 мл вершків 10%

колагенова оболонка

Етапи приготування: