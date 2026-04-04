Не вірила, що вийде так соковито — домашня ковбаса "Рублена", яку розбирають першою зі столу (відео)

Наталя Граковська
Домашня рублена ковбаса
Домашня рублена ковбаса.

Дуже смачна м'ясна закуска, з якою магазинна не зрівняється

Ковбасу зовсім не обов’язково купувати в магазині, адже її легко приготувати самостійно з простих і доступних інгредієнтів. Процес приготування не такий складний, як може здатися на перший погляд. До того ж вам не доведеться перейматись, чи справді всередині справжнє м’ясо і немає шкідливих домішок.

У результаті ви отримаєте ароматну, соковиту рублену ковбасу з насиченим смаком, яка чудово підійде як для щоденного меню, так і для святкового столу. Її можна подавати як самостійну закуску або доповнювати гарнірами — у будь-якому випадку страва виходить смачною та домашньою. Як приготувати домашню ковбасу, показала в Instagram кулінарна блогерка daria.cooks.it.

Як приготувати домашню ковбасу

Для приготування ковбаси краще використовувати саме поєднання свинячої шиї та вирізки. Шия дає необхідний жир для соковитості, а вирізка — щільну м'ясну текстуру. Якщо взяти лише пісну вирізку, ковбаса вийде сухою і буде кришитися. Також обов'язково маринувати м'ясо протягом 2 діб. За цей час сіль проникає вглиб волокон, змінює структуру білка, завдяки чому м'ясо "склеюється" між собою без додавання хімічних стабілізаторів.

Інгредієнти на 1 кілограм ковбаси:

  • 600 г свинячої шиї
  • 400 г вирізки
  • спеції
  • сіль
  • 70 мл вершків 10%
  • колагенова оболонка

Етапи приготування:

  1. Вирізку наріжте невеликими кубиками, а шию — тонкою соломкою. Різна форма нарізки створить гарний "мармуровий" малюнок на зрізі.
  2. Змішайте м'ясо із сіллю та спеціями. Ретельно вимішуйте руками протягом 10 хвилин, поки маса не стане липкою. Накрийте плівкою "в контакт" і залиште в холодильнику маринуватися на 48 годин.
  3. Замочіть колагенову оболонку в теплій підсоленій воді на 15 хвилин, щоб вона стала еластичною. Влийте у м'ясо холодні вершки та ще раз добре вимішайте.
  4. За допомогою спеціальної насадки на м'ясорубку або просто через широку лійку щільно набийте оболонку, уникаючи повітряних бульбашок. Якщо повітря потрапило — обережно проколіть це місце тонкою голкою.
  5. Викладіть ковбасу на деко. Готуйте в духовці за температури 80°C протягом 3,5–4 годин. Це важливий момент. При вищій температурі м'ясний сік просто закипить і вийде назовні. Замість пружної ковбаси вийде сухий м'ясний паштет в оболонці.
