Рулька в новому форматі: рулет, який смакує з гірчицею і хріном (відео)

Рулька — це частина свинячої ноги, яка містить м’ясо з великим вмістом колагену, завдяки чому страви виходять ніжними і соковитими.

Зазвичай її тушкують у мультиварці або запікають у духовці, щоб м’ясо стало м’яким і ароматним. Але сьогодні пропонуємо приготувати рулет із рульки, який легко нарізати, подавати як закуску і додати до святкового столу. Для найкращого результату варто обирати рульку без пошкоджень і з рівномірним шаром жиру, а спеції підбирати свіжі та ароматні, щоб підкреслити смак м’яса та збалансувати його природну соковитість. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".

Цей рецепт дозволяє варіювати смакові поєднання: замість французької гірчиці можна використовувати діжонську гірчицю або гострий хрін, а замість мускатного горіха — суміш пряних трав за смаком. Важливо правильно підготувати м’ясо: очищення та відбивання рулету допомагає спеціям глибше проникнути у м’ясо, а варіння у воді при низькій температурі забезпечує ніжну текстуру. Типові помилки — надто товсте нарізання рулету, недостатнє обмазування спеціями або недотримання часу під пресом після варіння, що може вплинути на щільність та форму рулету.

Як приготувати рулет з рульки

Інгредієнти:

рулька – 1,3 кг;

сіль – за смаком;

чорний мелений перець – 1 ч.л;

мускатний горіх – 0,5 ч.л;

часник – 5-6 зубців;

французька гірчиця в зернах – 1 ст.л;

Спосіб приготування:

Рульку очистити і вимити. Розрізати поздовж, вийняти кістку та прикрити харчовою плівкою. Добре відбити м’ясо, щоб надати однорідну товщину. Посолити, поперчити та присипати мускатним горіхом. Натерти часник і додати гірчицю, рівномірно розподілити по всій поверхні. Згорнути тугий рулет і обгорнути харчовою плівкою з усіх боків. Перекласти у каструлю, залити холодною водою та поставити варитися. Від моменту закипання варити 3 години до повної готовності. Ще гарячий рулет покласти під прес для охолодження.

Як і з чим подавати

Рулет нарізати тонкими скибками та подавати як святкову закуску або частину обіду. Він добре поєднується з чорним хлібом, домашнім хріном, гірчицею та свіжими овочами. Прикрасити страву можна зеленню петрушки, кропу або кільцями червоного перцю для яскравого вигляду. Такий рулет стане ефектною прикрасою святкового столу і відмінною закускою для родини та гостей.