Рулька в новому форматі: рулет, який смакує з гірчицею і хріном (відео)
Рулька — це частина свинячої ноги, яка містить м’ясо з великим вмістом колагену, завдяки чому страви виходять ніжними і соковитими.
Зазвичай її тушкують у мультиварці або запікають у духовці, щоб м’ясо стало м’яким і ароматним. Але сьогодні пропонуємо приготувати рулет із рульки, який легко нарізати, подавати як закуску і додати до святкового столу. Для найкращого результату варто обирати рульку без пошкоджень і з рівномірним шаром жиру, а спеції підбирати свіжі та ароматні, щоб підкреслити смак м’яса та збалансувати його природну соковитість. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv".
Цей рецепт дозволяє варіювати смакові поєднання: замість французької гірчиці можна використовувати діжонську гірчицю або гострий хрін, а замість мускатного горіха — суміш пряних трав за смаком. Важливо правильно підготувати м’ясо: очищення та відбивання рулету допомагає спеціям глибше проникнути у м’ясо, а варіння у воді при низькій температурі забезпечує ніжну текстуру. Типові помилки — надто товсте нарізання рулету, недостатнє обмазування спеціями або недотримання часу під пресом після варіння, що може вплинути на щільність та форму рулету.
Як приготувати рулет з рульки
Інгредієнти:
- рулька – 1,3 кг;
- сіль – за смаком;
- чорний мелений перець – 1 ч.л;
- мускатний горіх – 0,5 ч.л;
- часник – 5-6 зубців;
- французька гірчиця в зернах – 1 ст.л;
Спосіб приготування:
- Рульку очистити і вимити.
- Розрізати поздовж, вийняти кістку та прикрити харчовою плівкою.
- Добре відбити м’ясо, щоб надати однорідну товщину.
- Посолити, поперчити та присипати мускатним горіхом.
- Натерти часник і додати гірчицю, рівномірно розподілити по всій поверхні.
- Згорнути тугий рулет і обгорнути харчовою плівкою з усіх боків.
- Перекласти у каструлю, залити холодною водою та поставити варитися.
- Від моменту закипання варити 3 години до повної готовності.
- Ще гарячий рулет покласти під прес для охолодження.
Як і з чим подавати
Рулет нарізати тонкими скибками та подавати як святкову закуску або частину обіду. Він добре поєднується з чорним хлібом, домашнім хріном, гірчицею та свіжими овочами. Прикрасити страву можна зеленню петрушки, кропу або кільцями червоного перцю для яскравого вигляду. Такий рулет стане ефектною прикрасою святкового столу і відмінною закускою для родини та гостей.