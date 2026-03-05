Більшість вважає це "відходами", а дарма: апетитні рулетики з риби (відео)

Дешеву обрізь червоної риби легко перетворити на делікатес

Багато хто купує лише чисте філе червоної риби, вважаючи підшкірну обрізь другосортним продуктом. Насправді ця частина часто буває навіть соковитіша. До того ж саме біля шкіри міститься більше корисних омега-жирів. Тому з обрізі можна приготувати не лише бюджетні, а й справді смачні страви.

Один із найцікавіших варіантів — рибні рулетики з начинкою. Тонкі слайси червоної риби легко згортаються, а всередині можна сховати соковиту суміш із броколі та сирів. Після запікання рулетики виходять ніжними, ароматними й виглядають дуже апетитно. Як приготувати такі рулетики, показали в Instagram-блозі innakluchnik31.

Інгредієнти:

підшкірна обрізь червоної риби — 1 кг

Для начинки:

броколі — 250 г

сир твердий — 50 г

фета — 200 г

сіль, перець, часник (за смаком)

сметана — 1–2 ст. л.

Для соусу:

сметана — 1 ст. л.

гірчиця французька — 1 ч. л.

соєвий соус — 30 г

спеції до риби, сіль (за смаком)

Спосіб приготування:

Наріжте броколі невеликими суцвіттями. Змішайте броколі з розім’ятою фетою, натертим твердим сиром та сметаною. Додайте часник та перець. Слайси обрізі зазвичай довгі та вузькі. Розріжте їх на зручні сегменти. На край рибного слайса викладіть чайну ложку начинки та щільно загорніть. Викладіть рулетики у форму для запікання "швом" донизу — так вони не розкрутяться без зубочисток. Змішайте інгредієнти для соусу та щедро змастіть ним кожен рулетик. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці 15–20 хвилин.

Як подавати

Ці рибні рулетики можна подавати гарячими разом з картоплею, рисом чи кускусом. Також вони смакують як холодна закуска.