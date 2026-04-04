Не верила, что получится так сочно — домашняя колбаса "Рубленая", которую разбирают первой со стола (видео)
Очень вкусная мясная закуска, с которой магазинная не сравнится
Колбасу вовсе не обязательно покупать в магазине, ведь ее легко приготовить самостоятельно из простых и доступных ингредиентов. Процесс приготовления не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. К тому же не придется переживать, действительно ли внутри настоящее мясо и нет ли вредных добавок.
В результате вы получите ароматную, сочную рубленую колбасу с насыщенным вкусом, которая отлично подойдет как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Ее можно подавать как самостоятельную закуску или дополнять гарнирами – в любом случае блюдо получается вкусным и домашним. Как приготовить домашнюю колбасу, показала в Instagram кулинарная блогерша daria.cooks.it.
Как приготовить домашнюю колбасу
Для приготовления колбасы лучше использовать именно сочетание свиной шеи и вырезки. Шея дает необходимый жир для сочности, а вырезка – плотную мясную текстуру. Если взять только постную вырезку, колбаса получится сухой и будет крошиться. Также обязательно мариновать мясо в течение 2 дней. За это время соль проникает вглубь волокон, изменяет структуру белка, благодаря чему мясо склеивается между собой без добавления химических стабилизаторов.
Ингредиенты на 1 килограмм колбасы:
- 600 г свиной шеи
- 400 г вырезки
- специи
- соль
- 70 мл сливок 10%
- коллагеновая оболочка
Этапы приготовления:
- Вырезку нарежьте небольшими кубиками, а шею — тонкой соломкой. Разная форма нарезки создаст красивый "мраморный" рисунок на срезе.
- Смешайте мясо с солью и специями. Тщательно вымешивайте руками в течение 10 минут, пока масса не станет липкой. Накройте пленкой "в контакт" и оставьте в холодильнике мариноваться на 48 часов.
- Замочите коллагеновую оболочку в теплой подсоленной воде на 15 минут, чтобы она стала эластичной. Влейте в мясо холодные сливки и еще раз хорошо вымешайте.
- С помощью специальной насадки на мясорубку или просто через широкую воронку плотно набейте оболочку, избегая воздушных пузырьков. Если воздух попал — осторожно проколите это место тонкой иглой.
- Выложите колбасу на противень. Готовьте в духовке при температуре 80°C в течение 3,5–4 часов. Это важный момент. При более высокой температуре мясной сок просто закипит и выйдет наружу. Вместо упругой колбасы получится сухой мясной паштет в оболочке.