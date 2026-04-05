Не деруни! Ось так потрібно готувати картоплю — не рецепт, а знахідка
Смачна та ситна страва на сніданок
Із найпростіших і доступних продуктів можна приготувати дуже смачний і ситний сніданок. Картопля, яйце і трохи сиру — це базовий набір, з якого виходить ароматна, рум’яна та апетитна страва з хрусткою скоринкою і ніжною серединкою.
Картопляне кільце з яйцем і моцарелою — це вдале поєднання простоти, смаку та красивої подачі. Страва готується на сковороді всього за кілька хвилин, а виглядає ефектно і ідеально підходить як для сніданку, так і для легкого перекусу. За бажанням можна додати улюблені спеції або зелень, щоб урізноманітнити смак. Рецептом поділилися в кулінарному блозі в Instagram simplydeliciousrecipesofficial.
Інгредієнти
- Картопля — 3 шт.
- Яйце — 1 шт.
- Моцарелла — 80-100 г
- Сіль — за смаком
- Чорний перець — за смаком
- Рослинна олія — для смаження
- Свіжа зелень для прикраси
Етапи приготування
- Очистіть картоплю і натріть її на великій тертці.
- Розігрійте сковороду на середньому вогні і злегка змастіть рослинною олією.
- Рівномірно розподіліть натерту картоплю по всій поверхні сковороди. За допомогою лопатки сформуйте з картоплі велике кільце з отвором у центрі. Посоліть і додайте чорний перець за бажанням.
- Смажте близько 6 хвилин, поки нижня частина не стане золотистою і хрусткою.
- Акуратно переверніть картопляне кільце, використовуючи пласку тарілку.
- Розбийте одне яйце прямо в центральний отвір.
- Посипте натертою моцарелою навколо яйця.
- Накрийте сковороду кришкою і готуйте 2–3 хвилини, поки білок не схопиться, а сир не розплавиться.
- Посипте свіжою зеленню і подавайте страву гарячою.