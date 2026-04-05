Не деруни! Ось так потрібно готувати картоплю — не рецепт, а знахідка

Смачна та ситна страва на сніданок

Із найпростіших і доступних продуктів можна приготувати дуже смачний і ситний сніданок. Картопля, яйце і трохи сиру — це базовий набір, з якого виходить ароматна, рум’яна та апетитна страва з хрусткою скоринкою і ніжною серединкою.

Картопляне кільце з яйцем і моцарелою — це вдале поєднання простоти, смаку та красивої подачі. Страва готується на сковороді всього за кілька хвилин, а виглядає ефектно і ідеально підходить як для сніданку, так і для легкого перекусу. За бажанням можна додати улюблені спеції або зелень, щоб урізноманітнити смак. Рецептом поділилися в кулінарному блозі в Instagram simplydeliciousrecipesofficial.

Інгредієнти

Картопля — 3 шт.

Яйце — 1 шт.

Моцарелла — 80-100 г

Сіль — за смаком

Чорний перець — за смаком

Рослинна олія — для смаження

Свіжа зелень для прикраси

Етапи приготування