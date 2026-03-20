Сніданки стануть ще смачнішими: як приготувати ідеальну шакшуку вдома (відео)

Марія Швець
Ароматна шакшука. Фото instagram.com

Смачна та ситна страва

На сніданок можна приготувати безліч страв, зокрема прості солоні кекси або омлети з кількох інгредієнтів. Але сьогодні пропонується більш насичений і ситний варіант — шакшука, традиційна страва північноафриканської кухні, яку легко адаптувати під домашні умови. Для приготування важливо обирати стиглі, ароматні помідори та свіжі овочі: вони формують насичений смак соусу. Типові помилки — занадто сильний вогонь або переварені яйця; як варіацію можна додати інші спеції, наприклад, зіру або червоний перець для гостроти. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

Як приготувати шакшуку з овочами

Інгредієнти:

  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – 3-4 зубчики;
  • перець чилі – за смаком;
  • солодкий перець – 1 шт.;
  • помідори – 3-4 шт.;
  • томатна паста – 1,5 ст. л.;
  • вода – 50-70 мл;
  • сіль, перець, цукор – за смаком;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • коріандр – 0,5 ч. л.;
  • зіра (кумин) – 0,5 ч. л.;
  • яйця – 4 шт.;
  • зелень кінзи – за смаком;
  • бринза/фета – за бажанням;
  • олія – 1-2 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. Обсмажити нарізану цибулю та подрібнений часник на невеликій кількості олії до прозорості.
  2. Додати перець чилі та нарізаний солодкий перець, смажити 1 хвилину.
  3. Додати томатну пасту, перемішати.
  4. Викласти помідори, влити воду, посолити та додати спеції, перемішати.
  5. Довести до кипіння та тушкувати під кришкою 5-10 хвилин до м’якості овочів та загустіння соусу.
  6. Зробити заглиблення в соусі та вбити яйця, готувати на малому вогні кілька хвилин, щоб жовток залишався рідким.
  7. Посипати готову шакшуку зеленню кінзи та за бажанням додати бринзу або фету.

Як і з чим подавати

Страву подавати одразу після приготування, бажано з хрустким хлібом або тостами. Для декору можна використовувати додаткову зелень або дрібно нарізаний перець. Шакшука добре поєднується з легким сирним соусом або йогуртом, а також може стати частиною сніданкового сету з овочами та свіжими фруктами.

