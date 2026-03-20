Сніданки стануть ще смачнішими: як приготувати ідеальну шакшуку вдома (відео)
Смачна та ситна страва
На сніданок можна приготувати безліч страв, зокрема прості солоні кекси або омлети з кількох інгредієнтів. Але сьогодні пропонується більш насичений і ситний варіант — шакшука, традиційна страва північноафриканської кухні, яку легко адаптувати під домашні умови. Для приготування важливо обирати стиглі, ароматні помідори та свіжі овочі: вони формують насичений смак соусу. Типові помилки — занадто сильний вогонь або переварені яйця; як варіацію можна додати інші спеції, наприклад, зіру або червоний перець для гостроти. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".
Як приготувати шакшуку з овочами
Інгредієнти:
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 3-4 зубчики;
- перець чилі – за смаком;
- солодкий перець – 1 шт.;
- помідори – 3-4 шт.;
- томатна паста – 1,5 ст. л.;
- вода – 50-70 мл;
- сіль, перець, цукор – за смаком;
- паприка – 1 ч. л.;
- коріандр – 0,5 ч. л.;
- зіра (кумин) – 0,5 ч. л.;
- яйця – 4 шт.;
- зелень кінзи – за смаком;
- бринза/фета – за бажанням;
- олія – 1-2 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Обсмажити нарізану цибулю та подрібнений часник на невеликій кількості олії до прозорості.
- Додати перець чилі та нарізаний солодкий перець, смажити 1 хвилину.
- Додати томатну пасту, перемішати.
- Викласти помідори, влити воду, посолити та додати спеції, перемішати.
- Довести до кипіння та тушкувати під кришкою 5-10 хвилин до м’якості овочів та загустіння соусу.
- Зробити заглиблення в соусі та вбити яйця, готувати на малому вогні кілька хвилин, щоб жовток залишався рідким.
- Посипати готову шакшуку зеленню кінзи та за бажанням додати бринзу або фету.
Як і з чим подавати
Страву подавати одразу після приготування, бажано з хрустким хлібом або тостами. Для декору можна використовувати додаткову зелень або дрібно нарізаний перець. Шакшука добре поєднується з легким сирним соусом або йогуртом, а також може стати частиною сніданкового сету з овочами та свіжими фруктами.