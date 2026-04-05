Не деруны! Вот так нужно готовить картофель — не рецепт, а находка

Вкусное и сытное блюдо на завтрак

Из самых простых и доступных продуктов можно приготовить очень вкусный и сытный завтрак. Картофель, яйцо и немного сыра — это базовый набор, из которого получается ароматное, румяное и аппетитное блюдо с хрустящей корочкой и нежной серединой.

Картофельное кольцо с яйцом и моцареллой — это удачное сочетание простоты, вкуса и красивой подачи. Блюдо готовится на сковороде всего за несколько минут, а выглядит эффектно и идеально подходит как для завтрака, так и для легкого перекуса. При желании можно добавить любимые специи или зелень, чтобы разнообразить вкус. Рецептом поделились в кулинарном блоге в Instagram simplydeliciousrecipesofficial.

Ингредиенты

Картофель — 3 шт.

Яйцо — 1 шт.

Моцарелла — 80–100 г

Соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу (по желанию)

Растительное масло — для жарки

Свежая зелень — для украшения (по желанию)

Этапы приготовления