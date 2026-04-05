Не деруны! Вот так нужно готовить картофель — не рецепт, а находка

Наталья Граковская
Автор
Картофельное кольцо с яйцом и сыром
Картофельное кольцо с яйцом и сыром.

Вкусное и сытное блюдо на завтрак

Из самых простых и доступных продуктов можно приготовить очень вкусный и сытный завтрак. Картофель, яйцо и немного сыра — это базовый набор, из которого получается ароматное, румяное и аппетитное блюдо с хрустящей корочкой и нежной серединой.

Картофельное кольцо с яйцом и моцареллой — это удачное сочетание простоты, вкуса и красивой подачи. Блюдо готовится на сковороде всего за несколько минут, а выглядит эффектно и идеально подходит как для завтрака, так и для легкого перекуса. При желании можно добавить любимые специи или зелень, чтобы разнообразить вкус. Рецептом поделились в кулинарном блоге в Instagram simplydeliciousrecipesofficial.

Ингредиенты

  • Картофель — 3 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Моцарелла — 80–100 г
  • Соль — по вкусу
  • Черный перец — по вкусу (по желанию)
  • Растительное масло — для жарки
  • Свежая зелень — для украшения (по желанию)

Этапы приготовления

  1. Очистите картофель и натрите его на крупной терке.
  2. Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте растительным маслом.
  3. Равномерно распределите тертый картофель по всей поверхности сковороды. С помощью лопатки сформируйте из картофеля большое кольцо с отверстием в центре. Посолите и добавьте черный перец по желанию.
  4. Обжаривайте около 6 минут, пока нижняя часть не станет золотистой и хрустящей.
  5. Аккуратно переверните картофельное кольцо, используя плоскую тарелку.
  6. Разбейте одно яйцо прямо в центральное отверстие.
  7. Посыпьте тертой моцареллой вокруг яйца.
  8. Накройте сковороду крышкой и готовьте 2–3 минуты, пока белок не схватится, а сыр не расплавится.
  9. Посыпьте свежей зеленью и подавайте блюдо горячим.
Теги:
#Рецепты #Картофель #Завтрак #Яйца