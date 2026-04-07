Весна на тарілці: ніжний салат із сиром, овочами та ковбаскою (відео)

Салати бувають найрізноманітніші — від легких овочевих до ситних багатошарових, серед яких особливе місце займає олів’є та його численні варіації з м’ясом, рибою чи навіть безмайонезними заправками. Але сьогодні пропонується свіжий і ніжний "Весняний" салат із кисломолочним сиром, який поєднує легкість овочів і ситність білкових інгредієнтів. При його приготуванні важливо обирати якісні продукти: свіжий сир без зайвої вологи, хрусткі огірки без гіркоти, стиглі томати та ароматну зелень, адже саме вони формують баланс смаку й текстури. Типова помилка — надлишок майонезу або надто водянисті овочі, тому варто контролювати консистенцію та при бажанні частково замінювати заправку на сметану чи грецький йогурт. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".

Як приготувати салат "Весняний" з кисломолочним сиром

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 250 г;

майонез – 2-3 ст. л.;

часник – 1-2 зубчики;

кріп – 1 пучок;

ковбаска – 150 г;

огірок – 1-2 шт.;

томати – 2 шт.;

яйця відварені – 3-4 шт.;

цибуля зелена – 1 пучок;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Підготувати всі інгредієнти, ретельно вимивши овочі та зелень і очистивши яйця. Нарізати ковбаску, огірки, томати та варені яйця невеликими кубиками. Подрібнити зелень і часник, після чого змішати їх із кисломолочним сиром. Об’єднати всі інгредієнти в мисці, додати майонез, сіль і перець та акуратно перемішати до однорідності.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати охолодженим у невеликих порційних тарілках або креманках, прикрашаючи свіжим кропом та зеленою цибулею для підкреслення весняного характеру страви. Він вдало поєднується зі свіжим хлібом, грінками або як доповнення до запеченої картоплі чи легких м’ясних страв. Як альтернативу подачі можна використовувати тарталетки або подавати салат на листках салату айсберг для більш святкового вигляду.

Такий салат є універсальним варіантом для швидкого домашнього меню, адже легко адаптується під наявні інгредієнти та смакові вподобання. Завдяки простоті приготування та свіжому смаку він підходить як для щоденного столу, так і для святкової подачі.