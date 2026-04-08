Хек у томатному соусі: ніжна класика домашньої кухні (відео)

Смачна та ситна страва

Хек — це біла нежирна риба з ніжною текстурою та делікатним смаком, яку часто готують у запеченому, тушкованому вигляді або попередньо маринують у гірчично-карамельному маринаді для більш виразного смаку. Такий маринад підкреслює природну солодкуватість риби, але сьогодні пропонується класичніший варіант — хек у насиченому томатному соусі з овочами. Для страви важливо обирати свіжу або правильно заморожену рибу без різкого запаху, а томатний сік — якісний, без зайвої кислотності, щоб соус вийшов збалансованим. У разі потреби хек можна замінити на минтай або тріску, не втрачаючи основної ідеї страви. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".

Як приготувати хек у томатному соусі

Інгредієнти:

хек — 1,5 кг;

морква — 1 шт;

цибуля — 2 шт;

томатний сік — 500 мл;

борошно — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

лавровий лист — за смаком;

Спосіб приготування:

Підготувати хек, очистити, промити та за потреби нарізати порційними шматками. Обваляти рибу в борошні та злегка обсмажити до золотистої скоринки для збереження соковитості. Нарізати цибулю та моркву, обсмажити до м’якості, додати томатний сік, цукор, сіль, перець і лавровий лист. З’єднати рибу з соусом і тушкувати на повільному вогні до повної готовності, щоб хек увібрав смак соусу.

Як і з чим подавати

Хек у томатному соусі найкраще смакує з картопляним пюре, рисом або кус-кусом, які добре вбирають насичений соус. Для більш свіжого балансу страву можна доповнити зеленню кропу або петрушки, а також легким овочевим салатом. Як варіацію подачі дозволено додати краплю оливкової олії або кілька оливок для середземноморського акценту. Страва гарно поєднується з легкими білими соусами або йогуртовою заправкою для більш сучасної інтерпретації.

Хек у томатному соусі — це проста, але продумана страва, де правильний вибір риби та баланс томатного соусу визначають фінальний смак. Дотримання технології тушкування дозволяє зберегти ніжну текстуру риби та зробити страву максимально соковитою і ароматною.