Хек у томатному соусі: ніжна класика домашньої кухні (відео)
Смачна та ситна страва
Хек — це біла нежирна риба з ніжною текстурою та делікатним смаком, яку часто готують у запеченому, тушкованому вигляді або попередньо маринують у гірчично-карамельному маринаді для більш виразного смаку. Такий маринад підкреслює природну солодкуватість риби, але сьогодні пропонується класичніший варіант — хек у насиченому томатному соусі з овочами. Для страви важливо обирати свіжу або правильно заморожену рибу без різкого запаху, а томатний сік — якісний, без зайвої кислотності, щоб соус вийшов збалансованим. У разі потреби хек можна замінити на минтай або тріску, не втрачаючи основної ідеї страви. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".
Як приготувати хек у томатному соусі
Інгредієнти:
- хек — 1,5 кг;
- морква — 1 шт;
- цибуля — 2 шт;
- томатний сік — 500 мл;
- борошно — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- лавровий лист — за смаком;
Спосіб приготування:
- Підготувати хек, очистити, промити та за потреби нарізати порційними шматками.
- Обваляти рибу в борошні та злегка обсмажити до золотистої скоринки для збереження соковитості.
- Нарізати цибулю та моркву, обсмажити до м’якості, додати томатний сік, цукор, сіль, перець і лавровий лист.
- З’єднати рибу з соусом і тушкувати на повільному вогні до повної готовності, щоб хек увібрав смак соусу.
Як і з чим подавати
Хек у томатному соусі найкраще смакує з картопляним пюре, рисом або кус-кусом, які добре вбирають насичений соус. Для більш свіжого балансу страву можна доповнити зеленню кропу або петрушки, а також легким овочевим салатом. Як варіацію подачі дозволено додати краплю оливкової олії або кілька оливок для середземноморського акценту. Страва гарно поєднується з легкими білими соусами або йогуртовою заправкою для більш сучасної інтерпретації.
Хек у томатному соусі — це проста, але продумана страва, де правильний вибір риби та баланс томатного соусу визначають фінальний смак. Дотримання технології тушкування дозволяє зберегти ніжну текстуру риби та зробити страву максимально соковитою і ароматною.