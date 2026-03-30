Ніжніший за оселедець під шубою: як приготувати салат "Міністерський", який затьмарить усі закуски на столі

У цій страві немає звичного буряка, а замість солоного оселедця головну роль відіграє копчена риба

До святкового столу зазвичай заведено готувати поживні та яскраві салати, і одним із найвідоміших є класична "Шуба". Але якщо хочеться чогось новенького, можна замінити її на салат "Міністерський". Він готується без буряка, а замість оселедця додається риба холодного копчення, що робить страву більш ніжною та ароматною.

Салат "Міністерський" збирається шарами і має апетитний вигляд. Як приготувати цю страву, показали на сторінці в Instagram recepti_dariko.

Інгредієнти:

ставрида холодного копчення 1 шт.

варена картопля 4-5 шт.

варена морква 2-3 шт.

варені яйця 5 шт.

майонез

сіль, перець

Замість ставриди можна брати скумбрію холодного копчення або підкопчену форель. Проте не варто готувати салат з рибою гарячого копчення, бо вона занадто м’яка.

Спосіб приготування:

Відварену картоплю натріть на великій тертці, викладіть на пласку тарілку, посоліть та поперчіть. Зверху змастіть майонезом. Ставриду наріжте кубиками та викладіть на шар картоплі. Зверху зробіть сіточку з майонезу. Відварену моркву натріть на великій тертці, викладіть наступним шаром салату та зробіть майонезну сіточку. Варені яйця натріть на дрібній тертці і викладіть останнім шаром.

Салат з копченою рибою

Салат "Міністерський" потрібно готувати за 3-4 години до подачі на стіл. Він має настоятися у холодильнику, щоб картопля просочилася ароматом копченої риби.