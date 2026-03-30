Ніжніший за оселедець під шубою: як приготувати салат "Міністерський", який затьмарить усі закуски на столі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У цій страві немає звичного буряка, а замість солоного оселедця головну роль відіграє копчена риба
До святкового столу зазвичай заведено готувати поживні та яскраві салати, і одним із найвідоміших є класична "Шуба". Але якщо хочеться чогось новенького, можна замінити її на салат "Міністерський". Він готується без буряка, а замість оселедця додається риба холодного копчення, що робить страву більш ніжною та ароматною.
Салат "Міністерський" збирається шарами і має апетитний вигляд. Як приготувати цю страву, показали на сторінці в Instagram recepti_dariko.
Інгредієнти:
- ставрида холодного копчення 1 шт.
- варена картопля 4-5 шт.
- варена морква 2-3 шт.
- варені яйця 5 шт.
- майонез
- сіль, перець
Замість ставриди можна брати скумбрію холодного копчення або підкопчену форель. Проте не варто готувати салат з рибою гарячого копчення, бо вона занадто м’яка.
Спосіб приготування:
- Відварену картоплю натріть на великій тертці, викладіть на пласку тарілку, посоліть та поперчіть. Зверху змастіть майонезом.
- Ставриду наріжте кубиками та викладіть на шар картоплі. Зверху зробіть сіточку з майонезу.
- Відварену моркву натріть на великій тертці, викладіть наступним шаром салату та зробіть майонезну сіточку.
- Варені яйця натріть на дрібній тертці і викладіть останнім шаром.
Салат "Міністерський" потрібно готувати за 3-4 години до подачі на стіл. Він має настоятися у холодильнику, щоб картопля просочилася ароматом копченої риби.