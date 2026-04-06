Забудьте про сухе м'ясо — ось ідеальна вечеря: м'яка вирізка у густому соусі
Це м’ясо виходить в рази ніжніше за відбивні
Свинина — один із найпопулярніших видів м'яса, з якого можна приготувати безліч ситних і ароматних страв. Її смажать, тушкують, запікають або готують на грилі. Завдяки м'якій структурі та здатності вбирати смаки спецій, свинина чудово розкривається в різних маринадах і соусах. Для повсякденного меню можна приготувати свинину в медово-гірчичному маринаді. Страва готується на сковорідці. Мед надає м'ясу легкої солодкості та красивої рум'яної скоринки, а гірчиця додає пікантності.
Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці kinga_w_quchni.
Інгредієнти
- Свиняча вирізка — 600 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Вершки (30% жирності) — 400 мл
- Вода — 200 мл
- Вершкове масло — 1 ч. л.
- Гірчиця гостра – 1 ч. л.
- Гірчиця в зернах – 3 ч. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Спеції — сіль, перець, солодка паприка, сушений часник
- Олія для смаження
Спосіб приготування
- Наріжте вирізку на шматочки (медальйони), злегка відбийте їх. Приправте сіллю, перцем, паприкою та сушеним часником.
- Розігрійте олію на сковорідці. Обсмажте м'ясо з обох боків до золотистого кольору, потім зніміть його зі сковорідки та відкладіть убік.
- У ту ж сковорідку додайте чайну ложку вершкового масла і дрібно нарізану цибулю. Обсмажуйте цибулю приблизно 3 хвилини до м'якості.
- Змішайте вершки з водою і вилийте суміш у сковорідку до цибулі. Тушкуйте на повільному вогні протягом 10 хвилин.
- Додайте в соус обидва види гірчиці та мед. Посоліть, поперчіть за смаком і ретельно перемішайте.
- Поверніть обсмажене м'ясо в соус. Тушкуйте все разом ще 10 хвилин, щоб м'ясо просочилося ароматами.