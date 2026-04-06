Рус

Забудьте про сухе м'ясо — ось ідеальна вечеря: м'яка вирізка у густому соусі

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Свинина у медово-гірчичному соусі
Свинина у медово-гірчичному соусі. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Це м’ясо виходить в рази ніжніше за відбивні

Свинина — один із найпопулярніших видів м'яса, з якого можна приготувати безліч ситних і ароматних страв. Її смажать, тушкують, запікають або готують на грилі. Завдяки м'якій структурі та здатності вбирати смаки спецій, свинина чудово розкривається в різних маринадах і соусах. Для повсякденного меню можна приготувати свинину в медово-гірчичному маринаді. Страва готується на сковорідці. Мед надає м'ясу легкої солодкості та красивої рум'яної скоринки, а гірчиця додає пікантності.

Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці kinga_w_quchni.

Інгредієнти

  • Свиняча вирізка — 600 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Вершки (30% жирності) — 400 мл
  • Вода — 200 мл
  • Вершкове масло — 1 ч. л.
  • Гірчиця гостра – 1 ч. л.
  • Гірчиця в зернах – 3 ч. л.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Спеції — сіль, перець, солодка паприка, сушений часник
  • Олія для смаження

Спосіб приготування

  1. Наріжте вирізку на шматочки (медальйони), злегка відбийте їх. Приправте сіллю, перцем, паприкою та сушеним часником.
  2. Розігрійте олію на сковорідці. Обсмажте м'ясо з обох боків до золотистого кольору, потім зніміть його зі сковорідки та відкладіть убік.
  3. У ту ж сковорідку додайте чайну ложку вершкового масла і дрібно нарізану цибулю. Обсмажуйте цибулю приблизно 3 хвилини до м'якості.
  4. Змішайте вершки з водою і вилийте суміш у сковорідку до цибулі. Тушкуйте на повільному вогні протягом 10 хвилин.
  5. Додайте в соус обидва види гірчиці та мед. Посоліть, поперчіть за смаком і ретельно перемішайте.
  6. Поверніть обсмажене м'ясо в соус. Тушкуйте все разом ще 10 хвилин, щоб м'ясо просочилося ароматами.
Теги:
#М'ясо #Свинина #Рецепти