Забудьте про сухе м'ясо — ось ідеальна вечеря: м'яка вирізка у густому соусі

Це м’ясо виходить в рази ніжніше за відбивні

Свинина — один із найпопулярніших видів м'яса, з якого можна приготувати безліч ситних і ароматних страв. Її смажать, тушкують, запікають або готують на грилі. Завдяки м'якій структурі та здатності вбирати смаки спецій, свинина чудово розкривається в різних маринадах і соусах. Для повсякденного меню можна приготувати свинину в медово-гірчичному маринаді. Страва готується на сковорідці. Мед надає м'ясу легкої солодкості та красивої рум'яної скоринки, а гірчиця додає пікантності.

Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці kinga_w_quchni.

Інгредієнти

Свиняча вирізка — 600 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Вершки (30% жирності) — 400 мл

Вода — 200 мл

Вершкове масло — 1 ч. л.

Гірчиця гостра – 1 ч. л.

Гірчиця в зернах – 3 ч. л.

Мед — 1 ч. л.

Спеції — сіль, перець, солодка паприка, сушений часник

Олія для смаження

Спосіб приготування